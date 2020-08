Avià licitarà urbanitzar la plaça de l'Església el setembre

L'Ajuntament d'Avià preveu licitar l'obra d'urbanització de la plaça de l'Església aquest setembre segons ha confirmat a Regió7 l'alcaldessa Patrocini Canal. Es tracta d'una vella assignatura pendent i de l'obra pública més important que es farà al municipi en les darreres dues dècades d'ençà de la construcció del pavelló d'esports ha indicat la dirigent.



Aquest dimecres, la Diputació de Barcelona ha informat que ha lliurat el projecte redactat per l'estudi Barrio Peraire Arquitectes. Té un cost de 502.754 euros i el consistori ja disposa dels diners per pagar-lo. L'alcaldessa ha explicat que han rebut la confirmació que tindran una ajuda de 400.000 euros de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona per destinbar a aquesta intervenció. Els diners que falten fins a cobrir el cost total de l'obra provenen d'una ajuda que el consistori ja havia rebut al seu dia de la mateixa institució. L'Ajuntament d'Avià els havia reservat per invertir-los en aquesta actuació, ha detallat l'alcaldessa Canal.

El projecte d'urbanització s'estructura en tres zones: l'esplanada davant de l'església parroquial, que només es fa servir com d'aparcament, la plataforma dels horts on hi ha una antiga bassa i el carrer de Santa Maria.



La proposta arquitectònica s'ha basat en les peticions que va fer el consistori que a l'hora ho havia demanat als veïns. Així el projecte preveu fer una plaça nova per dignificar l'espai que queda davant de l'església parroquial creant «un espai públic pavimentat polivalent que posi en valor l'edifici» segons fonts de la Diputació. També es crea «un espai d'estada amb una coberta vegetal» on hi havia horts ara sense conrear « posant en valor l'antiga bassa existent i, finalment, reubicar les places d'aparcament» que hi han actualment.

Patrocini Canal ha assegurat que «estem molt contents amb la proposta dels arquitectes i de la Diputació. Han fet cas del que els vam demanar. Volíem un espai endreçat, digne però sense ostentacions i d'acord amb la realitat rural del nostre poble»

Aquesta intervenció, prevista des de fa més d'una dècada, ja es va incloure en el capítol d'inversions del pressupost municipal del 2018. Tanmateix no es va poder dur a terme perquè calia disposar de les ajudes tècniques per fer l'avantprojecte i, posteriorment, el projecte executiu que ara s'ha lliurat.

En el seu dia s'havien arribat a fer estudis i dibuixos de com s'havia d'endreçar l'espai. De fet, l'any 2010 el ple del consistori va aprovar un conveni amb laGeneralitat que preveia que hi aportés 150.000 euros i que l'Incasòl fes l'adjudicació de l'obra. No es va acabar fent.