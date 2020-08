El departament de Salut assumeix la gestió de l'Hospital Sant Bernabé

Tres anys després que ho anunciés, el departament de Salut ha assumit la gestió de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, segons va confirmar ahir a Regió7 l'alcaldessa de Berga. Montse Venturós va indicar que actualment «s'està en un procés de transició» del qual forma part el nomenament d'una nova gerent, la doctora Anna Forcada, tal com va avançar aquest diari al juliol.

El traspàs de la gestió del Sant Bernabé de l'Ajuntament a l'empresa pública Salut Catalunya Central, creada el febrer, va quedar aturat per la covid-19. Es va reactivar el 9 de juny, va dir ahir Venturós. Es va fer amb el nomenament dels membres del comitè d'administració d'aquesta empresa. En formen part l'alcaldessa de Berga i el president del Consell Comarcal del Berguedà, que ocupen dues de les cinc vocalies que hi ha. Fins ara, aquesta flamant comissió s'ha reunit dos cops. El darrer per fer oficial el nomenament de la nova gerent.

L'alcaldessa de Berga va explicar que també s'ha constituït una comissió de traspàs formada per dos integrants del consistori i dos del departament de Salut. Aquesta comissió ha de concretar els detalls del traspàs. La dirigent va indicar que s'hi haurà de debatre com es fa la separació de la gestió de l'hospital i la residència Sant Bernabé, que continuarà depenent del consistori, entre altres qüestions.

El febrer d'enguany el departament de Salut va crear l'empresa pública Salut Catalunya Central per assumir la gestió del centre hospitalari de referència de la comarca. En aquell moment es va anunciar que la consellera Alba Vergés visitaria el centre per explicar com aniria el procés. L'esclat de la covid-19 va impedir-ho i fins ara no s'ha tornat a reactivar aquest procés.

Venturós va indicar ahir que el traspàs de la gestió del centre és un procés «molt complex» i suposarà culminar una feina «en la qual fa quatre anys que estem treballant». En l'àmbit assistencial, el centre continuarà funcionant com fins ara.



Malestar al patronat

La manca d'informació sobre el nomenament d'una nova gerent per l'Hospital Sant Bernabé ha causat malestar entre membres del patronat. La raó és que la Generalitat no va explicar-los el canvi a la gerència. «El patronat s'ha sentit menystingut», va admetre Venturós, que el presideix com a alcaldessa de Berga. De fet, Venturós va assegurar que ella tampoc va ser informada d'antuvi pel departament de Salut del nomenament d'Anna Forcada com a nova gerent del centre sanitari.

En la darrera reunió del patronat es va acordar demanar un informe jurídic per saber en quina situació queden ara els membres del patronat.