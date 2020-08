La Generalitat tomba el projecte per fer una incineradora de residus a Cercs

El departament de Territori i Sostenibilitat ha tombat el projecte de construcció d'una planta incineradora de residus industrials per produir energia a la vella tèrmica de Cercs. Així ho anunciat aquest divendres, el conseller Damià Calvet en una conferència de premsa virtual amb el president del Consell Comarcal del Berguedà Josep Lara

La Generalitat no tramitarà el projecte presentat a finals del 2019 per l'empresa manresana EmSpain Waste&Treatment de Lluís Basiana perquè no ha superat el tràmit de suficiència, en el qual el govern analitza si la documentació presentada per els promotors és suficient i compleix tots els requisits abans de sotmetre'l a exposició pública. En aquests cas, el projecte esmentat no ha superat aquest primer cribatge.

El motiu de la negativa de la Generalitat a tramitar el projecte és que els terrenys on es preveia fer aquesta controvertida instal·lació no estan ordenats urbanísticament i per tant no es pot atorgar una llicència urbanística «directa» segons ha explicat el conseller Calvet. Per obtenir-la, previàment caldria ordenar aquest sòl a través d'un pla de millora urbana en el que s'especifiquessin «les condicions de parcel·lació d'edificació i d'ús, d'acord amb les determinacions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)». Calvet ha indicat que aquesta ha estat la decisió de la comissió urbanística de la Catalunya central que s'ha reunit aquest matí. Aquesta decisió pot ser recorreguda ha informat Calvet.

"Aquest projecte no reuneix les condicions per al seu desenvolupament" ha dit >Calvet. "El projecte queda aturat per incompatibilita urbanística" ha assegurat el conseller que ha comunicat la decisió a l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer. Calvet ha expressat la voluntat de la Generalitat de "treballar intensament per trobar activitat econòmica verda que generi ocupació " a l'Alt Berguedà.

Per la seva banda Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà ha fet palesa la seva satisfacció per la decisió del Govern català. I ha recordat el rebuig que aquesta proposta ha aixecat al Berguedà. Posant de manifest que aquesta proposta no encaixava amb el model d'economia verda que promou el Consell.

L'anunci de la roda de premsa del conseller Damià Calvet aquest primer divendres d'agost ha aixecat una gran expectació tant entre els grups polítics com a la Plataforna Anti Incineradora així com també a l'Ajuntament de Cercs i a l'empresa promotora.

Aquest projecte ha recollit un ampli rebuig social i ha generat la creació d'una Plataforma Anti Incineradora que ha portat el cas als jutjats i ha canalitzat la pressió perquè no es fes. Dels 31 ajuntaments de la comarca tots menys el de Cercs s'hi han pronunciat en contra així com també el Consell Comarcal del Berguedà i el consell d'alcaldes del Berguedà o la Diputació de Barcelona.

Malgrat tot els posicionaments esmentats en contra, els promotors van continuar endavant amb la redacció del projecte executiu i el 13 de desembre del 2019 el van presentar al departament de Territori i Sostenibilitat perquè el valorés i decidís si l'autoritzava.



Els promotors diuen que el projecte no s'atura

L'anunci del conseller Damià Calvet ha generat una ràpida reacció dels promotors de la planta. Han dit a Regió7 que la decisió "és arbitrària i anòmala ". Segons els promotors "el Pla especial de millora Urbana (PEMU) està pràcticament enllestit i el presentarem les properes setmanes, tal i com havíem previst".Les fonts esmentades han assegurat que " el projecte, doncs, segueix endavant, i seguirem fent tots els tràmits tal i com marca la llei, no s'atura res". Finalment han lamentat que "es posin pals a les rodes a la creació de llocs de treball precisament en un moment que el Berguedà ho necessita més que mai perquè s'hi està destruint ocupació. Ecocercs preveu la creació de més d'un centenar de llocs de treball".



La Plataforma celebra la decisió

La Plataforma Anti Incineradora ha celebrat la decisió de la Generalitat. La seva portaveu Martina Marcet ha explicat a Regió7 que les raons urbanístiques que han fet decantar la balança "la plataforma fa mesos que les denunciem" entre d'altres en una denuncia davant de la fiscalia. Ha recordat que també van presentar un recurs d'alçada sobre la declaració d'idoneïtat i suficiència urbanística dels terrenys. Marcet creu que "per molt que no s'hagi fet explícit , les actuacions legals de la plataforma han fet possible que es parés aquest projecte" juntament amb la pressió i la mobilització que "hem estat duent a terme" des de l'octubre del 2019 quan es va fer públic aquest projecte. Marcet ha advertit que "hem guanyat la primera batlla però tenim molt clar que no esn podem aturar aquí". Ha indicat que "per evitar que es puguin tornar a donar situacions com aquesta "cal sobretot, que hi hagi una mobilització popular per plantejar un pla urbanístic que vagi encarat a un desenvolupament sostenible de la comarca i que no s'hi puguin instal·lar indústries contaminants".