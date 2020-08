El Govern atura el projecte de la planta de Cercs per «incompatibilitat urbanística»

El departament de Territori i Sostenibilitat ha aturat el projecte de construcció d'una planta incineradora de residus industrials per a la producció d'energia a la vella tèrmica de Cercs. Així ho va anunciar, ahir, el conseller Damià Calvet en una conferència de premsa virtual amb el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara.

La Generalitat no tramitarà el projecte i la petició d'autorització ambiental presentada a final del 2019 per l'empresa manresana EmSpain Waste&Treatment, de Lluís Basiana, a Cercs. La raó és que no ha superat el tràmit de suficiència, en el qual el Govern analitza si la documentació presentada pels promotors és adequada i la proposta compleix tots els requisits abans de sotmetre'l a exposició pública. En aquests cas, el projecte esmentat no ha superat aquest primer cribratge.

El motiu de la negativa de la Generalitat a tramitar el projecte és que els terrenys on es projectava fer aquesta controvertida instal·lació no estan ordenats urbanísticament i per tant no es pot atorgar una llicència urbanística «directa», va declarar Calvet. Per obtenir-la caldria ordenar aquest sòl a través d'un pla de millora urbana en què s'especifiquessin «les condicions de parcel·lació d'edificació i d'ús, d'acord amb les determinacions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)» vigent a Cercs.

El conseller Calvet va dir que l'empresa promotora pot recórrer aquesta decisió presa, ahir mateix, per la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, perquè la llei ho permet. Però va assegurar que «no tindrà recorregut».

En la seva compareixença, el conseller de Territori i Sostenibilitat va assegurar que «aquest projecte no reuneix les condicions per al seu desenvolupament». I seguidament va anunciar que «queda aturat per incompatibilitat urbanística». El mateix Damià Calvet va comunicar-ho a l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, després de la reunió de la Comissió d'Urbanisme i abans de la compareixença de premsa, segons va explicar.

Per la seva banda, Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, va expressar la seva satisfacció per la decisió del Govern català. I va recordar el rebuig que aquesta proposta ha generat al Berguedà. Ell mateix s'hi havia posicionat en contra. Lara va posar de manifest que aquesta proposta no lligava amb el model d'economia verda que promou el Consell. «Aquesta iniciativa no encaixava amb la nostra estratègia berguedana ni amb el model d'economia verda que promovem», va exposar.

El projecte de la planta ha recollit un ampli rebuig social i ha comportat la creació de la Plataforma Antiincineradora, que ha portat el cas als jutjats i ha canalitzat la pressió social perquè no es fes. També ha estat darrere de les iniciatives per aturar-lo. Així, dels 31 ajuntaments de la comarca tots menys el de Cercs s'hi han pronunciat en contra, així com també el Consell Comarcal del Berguedà i el Consell d'Alcaldes del Berguedà i la Diputació de Barcelona, entre altres ens.

Malgrat tots els posicionaments esmentats en contra, els promotors van continuar tirant endavant la redacció del projecte i el 13 de desembre del 2019 el van presentar al departament de Territori i Sostenibilitat perquè el valorés i decidís si l'autoritzava.

El 7 de juliol, el conseller Damià Calvet es va reunir amb els alcaldes de la comarca en una videoconferència. Es va acordar crear una comissió de seguiment de la proposta de la planta.