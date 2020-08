L'Ajuntament de Gironella posa a la venda les entrades anticipades de la Festa Major

L'Ajuntament de Gironella posa a la venda les entrades de la Festa Major que se celebrarà els dies 14, 15 i 16 d'agost. Els veïns empadronats a Gironella les podran comprar al Local del Blat el dilluns 10 i el dimarts 11 d'agost de 9 a 1 del matí i de 6 a 8 de la tarda. Cal dur el DNI i targeta de dèbit o crèdit. Fonts municipals han indicat que «la venda serà online i el pagament s'ha de fer amb targeta». I es poden comprar un màxim de dues taules per cada esdeveniment.

El regidor de Festes, Lluís Vall ha indicat que es fa una venda exclusiva per als veïns empadronats per garantir que poden gaudir de la festa. I per a les persones que no estiguin empadronades a Gironella, fonts municipals han indicat que, les entrades que quedin de dilluns i dimarts, es posaran a la venda dimecres 12 a les 8.00 del matí a la pàgina web o a l'aplicació de Gironella.

Enguany els actes de la Festa Major de Gironelal es concentren en un sol lloc per complir amb les mesures de seguretat contra la pandèmia cal comprar entrades anticipades. Els actes començaran divendres 14 i s'allargaran fins diumenge a la nit. Els caps de cartell, que ja es van anunciar a principis de juliol, seran Suu, Hotel Cochambre, l'Orquestra Venus i el grup infantil Xiula.