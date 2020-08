Els opositors volen una consulta vinculant sobre la tèrmica berguedana

La Plataforma Antiincineradora, creada per evitar que es construís aquesta planta, ahir, va celebrar la decisió del Govern. Amb tot, els opositors van deixar clar que la lluita continua, no donen la batalla per acabada. Creuen que la proximitat d'unes eleccions a Catalunya poden haver influït la decisió de l'Executiu català.

Ahir, els opositors van tornar a reclamar un blindatge per evitar que a les velles instal·lacions de la tèrmica de Cercs s'hi puguin desenvolupar projectes d'indústries contaminants. I van assegurar que les propostes que s'hi plantegin haurien d'estar supeditades a consultes que haurien de ser vinculants.

Martina Marcet, portaveu de la Plataforma, va dir que el primer pas que tenen apuntat a l'agenda que han de fer és aconseguir «que es parin les tramitacions dels plans de millora urbana de la central tèrmica i que això no es torni a endegar si no és a través d'un procés popular d'abast comarcal que determini quins usos ha de tenir». La portaveu va exposar que el govern de l'Ajuntament de Cercs «té la potestat d'aturar la tramitació d'aquest pla» que l'empresa promotora redacta. Ho hauria de fer aplicant l'article 73.1 de la Llei d'Urbanisme que permetria suspendre les llicències mentre s'estudia i determina què s'hi fa. La portaveu de la plataforma va insistir en la necesitat de fer la consulta popular «i si no ens la deixen fer la farem al carrer», perquè consideren que és el que cal fer.

Marcet es va mostrar cauta i va dir que el fet que el conseller Damià Calvet «s'estigui postulant com a presidenciable» pot haver influït en la presa d'aquesta decisió. «Totes les qüestions que generen polèmiques al territori són incòmodes en un procés d'aquest tipus. Ja veurem com és l'equilibri de forces i com s'ha de gestionar això». A més, la Plataforma Antiincineradora va anunciar que manté obertes les iniciatives legals que ha impulsat fins ara.

Sobre la decisió del Govern, la plataforma va celebrar que aturi la tramitació del projecte. «Ens alegrem enormement que des de les instàncies polítiques finalment es faci cas al clamor popular i s'aturi la tramitació de la incineradora de residus industrials», va afirmar Marcet en una compareixença davant l'ajuntament de Cercs celebrada ahir a mitja tarda.

Consideren que «sense la mobilització i pressió popular realitzada des del primer dia per la plataforma, tant al carrer com als ajuntaments, al Consell Comarcal, al Consell d'Alcaldes, al Parlament i a tantes altres instàncies, aturar aquest projecte no hauria estat possible».

Els opositors van destacar que que l'aturada d'aquest projecte, «malgrat que no ens ho facin explícit, també té a veure amb les accions legals que hem pres des de la plataforma, amb escassos recursos, i molta dedicació».

En aquest sentit, la darrera acció realitzada va ser un recurs d'alçada sobre la valoració de compatibilitat urbanística. «Amb aquesta tramitació, la Generalitat havia d'arxivar l'autorització per manca d'idoneïtat i suficiència de l'informe urbanístic municipal». I van recordar que el que va dir, ahir, el conseller Damià Calvet, ells fa mesos que ho diuen. «Tant des de la plataforma com des de l'oposició municipal ja s'havia denunciat que el PMU (Pla Millora Urbana) era deficient i que l'Ajuntament tenia la potestat de parar el projecte».

La plataforma opositora va manifestar la voluntat de treballar «per un model de desenvolupament econòmic comarcal sostenible, que repobli el Berguedà i sigui respectuós amb el medi ambient i la salut de les persones». Marcet va assegurar que «estem a favor de la reindustrialització, però que sigui a petita escala, sostenible i dedicada als sectors de l'economia verda» com les «energies renovables en producció disseminada, reciclatge i reutilització, petita manufactura, entre d'altres». La portaveu dels opositors va assegurar que «sabem que això és perfectament viable i possible, i altre cop, sabem que ho construirem des de la base».

També van reclamar al Govern i al Parlament que «facin efectiva la moció per una moratòria sobreles incineradores de residus que es va aprovar el mes de març» a la cambra catalana.

Finalment van agrair els suports rebuts. I van tenir unes paraules de record especials per la família de Xavi Batriu, el jove escalador berguedà mort el mes de febrer en caure d'un pont a la Rodonella quan tornava d'una acció contra la planta de Cercs.



Dimissió de l'alcalde de Cercs

La portaveu de la plataforma va reiterar ahir la demanda d'aquesta entitat de dimissió de l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, del seu càrrec al consistori local i també com a conseller comarcal de Medi Natural. «Per dignitat, algú que ha estat permetent que un projecte com la incineradora tirés endavant amb aquesta impunitat, tenint les eines per parar-lo, i sabent que l'oposició a aquest projecte era generalitzada, no ha de seguir governant», va afirmar Marcet.