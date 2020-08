ERC exigeix que es blindi la tèrmica de Cercs perquè no s'hi faci la incineradora

ERC al Berguedà ha anunciat que redoblarà les seves accions per blindar urbanísticament la vella tèrmica de Cercs perquè el projecte de la planta incineradora no s'hi pugui fer de forma definitiva.

Ahir, van comparèixer els representants republicans Isaac Lozano, Mireia Besora i Eduard Coronado. I van anunciar que demanaran al departament de Ter-ritori i Sostenibilitat que s'apliqui la moratòria per fer noves incineradores fins que es faci l'aprovació de la llei de residus aprovada pel Parlament.

I també que tornaran a demanar al govern local «per quarta vegada» que se suspengui la tramitació del pla de millora urbana de la tèrmica. També sol·licitaran un informe a la secretaria municipal sobre aquesta qüestió «perquè ningú es pugui escapolir de les seves responsabilitats».

L'anunci del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que la Generalitat no tramitarà aquest projecte ni la petició d'autorització ambiental presentada a final del 2019 per l'empresa manresana EmSpain Waste&Treatment, de Lluís Basiana, a Cercs ha estat ben rebut pels republicans. Però van advertir que per bé que ara s'hagi aturat, no vol dir que es pugui reactivar si l'empresa presenta un pla de millora urbana i l'Ajuntament el tramita. «El projecte s'atura però no definitivament, i s'atura pels recursos a fiscalia, al síndic de greuges i per les mocions interposades per ERC i per la plataforma», van assegurar els republicans. Per això, ahir van tornar a reclamar a l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, que paralitzi aquesta tramitació «perquè la llei li ho permet».

Segons ERC, la tramitació que s'estava fent d'aquest projecte «era il·legal, s'estava tramitant una llicència directa en una zona on calia desenvolupar prèviament un Pla de Millora Urbana (PMU), amb exposició al públic, on el poble de Cercs i el Berguedà haguessin pogut opinar». Per aquest motiu diuen que «ara cal estar atents que aquest PMU no es tramiti amb la voluntat d'instal·lar la incineradora, i es reactivin tots els tràmits ja iniciats».

Els republicans qüestionen el paper que han jugat fins ara en aquest projecte el conseller Damià Calvet, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic Mercè Rius i l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer. «Han jugat un paper que, en el millor dels casos, no ha ajudat i en el pitjor del casos ha promogut la incineradora de Cercs», van etzibar.

Esquerra reivindica la feina feta per aconseguir aturar el projecte. «Ha calgut les mocions d'ERC d'acord amb la Plataforma Anti Incineradora per denunciar les irregularitats urbanístiques i de tramitació, la denúncia al Síndic de Greuges, la cerca de la complicitat i la presentació de mocions a tots els pobles de la comarca i dels consells comarcals veïns». Així com a la Diputació de Barcelona i també al Parlament de Catalunya, «on es va aprovar una moratòria contra les noves incineradores fins que es faci l'aprovació de la llei de residus»

Per la seva banda, Eduard Coronado, portaveu d'ERC al Consell del Berguedà, va posar de manifest que 30 dels 31 municipis del Berguedà no volen la incineradora, ni tampoc el Consell Comarcal del Berguedà . «Només hi ha una veu discordant. Intentarem, de la forma més amable possible, que Jesús Calderer canviï d'idea». I que el nou pla estratègic del Berguedà, que s'està redactant, inclogui que la comarca no vol indústries contaminants.