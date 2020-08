Horrorland obrirà sis dies i negocia amb l'Agència per garantir la seva continuïtat

Enguany, Horrorland obrirà 6 dies en un format reduït i està negociant amb l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que li lloga les naus que ocupa a Cercs, la manera de garantir la seva continuïtat. El parc també s'ha vist afectat per la incertesa generada per l'actual context sanitari.

El popular parc de terror de Cercs obrirà portes de nou aquesta tardor, però menys dies –23, 24, 25, 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre), i amb el 50% de la capacitat diària. En total s'han posat 4.800 entrades a la venda, lluny de les 25.000 que va comercialitzar el 2019 quan va estar obert 18 dies. A hores d'ara ja s'han esgotat les entrades d'alguns dels dies, segons fonts del parc. Només es poden comprar online.

Els promotors reobriran per cobrir les despeses que ja han fet aquest any, com el lloguer de les naus. Mentrestant, mantenen converses amb els responsables de l'Agència per arribar a un acord sobre el lloguer de les naus i garantir la continuïtat de la reeixida proposta. El maig, Horrorland va guanyar per segon any consecutiu el premi al millor scream park d'Europa. Tanmateix, no haver pogut fet prevenda de les entrades el maig, com havien fet els dos anys anteriors, els ha suposat un entrebanc important.

Fonts d'Horrorland han explicat que, des del 2018, cada any han reinvertit la totalitat dels guanys que han obtingut i no tenen coixí. Els diners de la pre- venda d'entrades fins ara s'han destinat a pagar les despeses i a mantenir instal·lacions. Aquest 2020, però, no s'han pogut vendre entrades a l'avançada a causa de la crisi sanitària.

Representants d'Horrorland i l'Agència estan negociant per trobar una solució que permeti mantenir aquest parc obert els propers anys. Horrorland paga 41.200 euros anuals de lloguer a l'Agència propietària de les naus del Centre d'Empreses de Cercs.

Fonts de l'Agència han indicat que l'objectiu és arribar a una entesa que permeti mantenir Horrorland perquè és un motor econòmic per a la comarca.

Segons fonts d'Horrorland, aquest parc va suposar 1,4 milions d'euros d'inversió per a empreses del Berguedà l'any 2018. I el 2019, 1,8 milions d'euros, a banda dels 170 llocs de treball que van donar l'any passat. Han afegit que aquest any hi haurà els mateixos llocs de treball però els 6 dies que estigui obert.

Els promotors d'Horrorland han decidit limitar a la meitat la capacitat diària del parc per garantir les mesures de seguretat establertes per evitar la propagació de la covid-19. El nombre d'entrades també és més limitat i només es poden adquirir online. A més, i també com a mesura de seguretat davant de la pandèmia, es poden adquirir entrades per a tot un grup de persones, que podran gaudir de cadascuna de les atraccions sense haver d'interactuar amb ningú més. Hi haurà dues atraccions noves i també l'Inferno's Club, pensat per prendre una copa en acabar les atraccions.