Gironella i Puig-reig creen zones de serveis i per aparcar autocaravanes

El Consell Comarcal del Berguedà ha tret a licitació el concurs públic el projecte de creació de zones d'estacionament i serveis per a autocaravanes als municipis de Gironella i Puig-reig, per un import de 129.615,84 euros.

En el cas de Gironella el projecte preveu construir un espai per a 12 autocaravanes de 2500 metres quadrats i aparcament públic per 95 vehicles a la zona esportiva per un import de 117.658,48 euros. El consistori en paga 64.088,57 mentre que el Pla de Foment Territorial de Turisme hi aporta 53.569,91euros. Puig-reig tindrà és un espai de serveis per aparcar autocaravanes al passeig Primer d'Octubre amb un cost de 11.957,35 euros dels quals 6.513 els hi posa l'Ajuntament i la festa el Pla de Fonament de Turisme.

Fonts del Consell Comarcal del Berguedà, han explicat que «aquests nous espais de serveis per autocaravanes, responen a una demanda creixent i tenen l'objectiu d'atraure a un turisme de proximitat cada cop més present a la comarca».

Els responsables comarcal preveuen començar les obres cap a finals d'aquest estiu i han d'estar enllestides enguany.