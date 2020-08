L'Ajuntament de Berga renova l'asfalt de 700 metres de vials al polígon

L'Ajuntament de Berga renova el paviment de 700 metres de vials del polígon industrial de la Valldan. Aquests treballs arriben poc abans que el consistori tregui a licitació la segona fase de millores al polígon per un valor global d'1 milió d'euros. Es tracta d'una intervenció de la que ja es va executar la primera fase amb un cost de 239.000 al camí de can Ballús.

Aquest agost es previst que es liciti la resta dels treballs pendents que serviran per reurbanitzar el camí de Garreta i el carrer dels Germans Farguell i també fer l'arranjament de voreres i la creació de noves places d'aparcament. Aquestes obres s'han d'executar dins d'aquest any d'acord amb l'ajuda concedida per la Diputació dins del Projecte de Modernització del polígon berguedà.

Entremig de la primera i la segona fase d'aquesta inversió d'1 milió d'euros s'està duent a terme els treballs d'asfaltat esmentats. El regidor d'Urbanisme Aleix Serra ha explicat a Regió7 que «hi ha carrers i trams de carrer on fa dècades que no s'hi actuava i això ha provocat que el ferm s'hagi anat degradant».

En total, les obres afecten una superfície de 6.800 m2, que corresponen a més de 700 metres de vials del polígon. S'actua en bona part del camí de Sant Bartomeu, que és el carrer principal de baixada del polígon. També es milloren trams del camí de Can Ballús i el carrer Bernat Sala.

Ara, s'intervé en aquells vials que no estan inclosos en el Projecte de Modernització del Polígon Industrial de La Valldan. L'obra té un cost de 90.819,74euros i va a cura de l'empresa berguedana Pasquina, S.A.

La intervenció de millora del paviment que s'està fent ha estat ben rebuda per l'Associació de Propietaris de Parcel.les del Polígon. El seu president Joan Miquel Canal ha declarat a aquest diari que «mica a mica es van movent coses». Ha elogiat el resultat de la primera fase del pla de millora del polígon que ha permès convertir en un carrer de doble direcció del del camí de Can Ballús. I alhora ha dit que el govern els ha informat que la resta d'actuacions previstes en aquest pla es licitaran aquest agost i «teòricament s'han d'acabar aquest 2020. Suposaran un bon canvi». Canal ha dit que el polígon pateix dècades d'abandonament i que ara s'hi farà una millora notable. «Estem a sobre del govern. Almenys aquests ens escolten i donen la cara».

Finalment, el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha explicat que en l'obra actual es crearà un pas de vianants «amb elements reductors de la velocitat a la carretera de Solsona, amb l'objectiu de millorar la comunicació entre el polígon i el camí ral de Cardona, ja que es tracta d'un tram molt freqüentat per vianants». Serra ha recordat que així es donarà compliment al compromís adquirit durant el ple ordinari del passat mes d'octubre sobre el manteniment i l'adequació de la carretera de Solsona i el camí ral de Cardona arran d'una proposta del grup de Junts per Berga.