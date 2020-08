Visita als terrenys on s'ha de construir l'estació, el 2017

Visita als terrenys on s'ha de construir l'estació, el 2017 ARXIU/AJUNTAMENT DE GIRONELLA

L'Ajuntament de Gironella avança en el projecte per tenir estació d'autobusos i ser la primera població de la comarca en tenir-ne.

La Comissió territorial d'urbanisme de la Catalunya Central, que s'ha reunit telemàticament aquest dimarts, ha aprovat definitivament la modificació del planejament municipal de Gironella que permetrà construir-hi l'estació d'autobusos amb un cost de 400.000 euros.

Ara, l'Ajuntament ha de fer un text refós que inclogui algunes prescripcions tècniques perquè el projecte pugui tirar endavant com ara garantir la continuïtat de l'itinerari de vianants de l'Avinguda Catalunya. Fonts de la comissió d'urbanisme han indicat que «un cop l'Ajuntament presenti aquest text, la modificació del planejament entrarà en vigor».

La modificació del planejament municipal ajusta la delimitació dels espais lliures i dels terrenys d'equipaments per fer espai a la nova estació d'autobusos, de 1.500 m2 de sòl, sense alterar la distribució de superfícies dedicades a cada ús. També s'amplien els usos permesos en els terrenys qualificats d'equipaments per admetre els serveis de transport. Finalment, el projecte garanteix l'existència d'una gran zona d'espais lliures contínua i compacta, delimitada per l'Avinguda Catalunya, el carrer Farguell, la llar d'infants i l'edifici del Bonpreu.



La infraestructura es construirà a la plaça de l'Estació, on antany hi hagut l'estació de tren de la línia Manresa-Berga, a tocar de l'Avinguda de Catalunya, en ple eixample de Gironella. Aquests terrenys ja estaven qualificats d'equipaments però sense ús.