El Consell renova el 80% dels abonaments del Túnel del Cadí

El Consell Comarcal del Berguedà ha renovat un 80% dels 5.400 abonament gratuïts per travessar el túnel del Cadí que caducaven entre el 14 de març quan es va decretar l'estat d'alarma i el 31 de juliol. En total s'han renovat 4.173 abonaments i d'aquestes un 76% s'han fet telemàticament.

Aquest 2020 caduquen 7. 648 abonaments de veïns de la comarca i la meitat d'ells ho van fer-ho entre l'abril, el maig i el juny. Es tracta d'una xifra de caducitats 7 vegades superior a les del 2019.

Per això a principis d'aquest any, els responsables del Consell van fer una crida perquè les persones a qui caducava fessin els tràmits de renovació on line per evitar la saturació dels serveis presencials.

Fonts del Consell han explicat que a causa de l'estat d'alarma per la covid-19 i les setmanes de confinament i desconfinament, s'han atorgat «diverses pròrrogues en aquestes caducitats». Per exemple els abonaments que «no s'haguessin renovat digitalment» compreses entre el 14 de març del i el 30 de juny van quedar prorrogades fins al 31 de juliol . De manera que els descomptes que van caducar en aquest període de han tingut temps per fer la renovació «fins al 31 de juliol sense haver de començar el tràmit com una alta nova» que no obliga a aportar nova documentació.

D'altra banda, aquest mes d'agost , es poden fer les renovacions d'aquelles gratuïtats que caduquin fins a 31 d'octubre a 3 mesos vista, com es fa habitualment. Fonts del Consell han indicat que «si algun descompte ha caducat, el tràmit s'haurà d'iniciar com si fos una nova alta, aportant tota la documentació».