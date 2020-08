Gironella estrena la 'nova' església Vella

Gironella estrenarà aquest vespre la nova església Vella. Es tracta d'un edifici polivalent que des de la darrera intervenció, finalitzada el 1992, no se sotmetia a una posada al dia i renovació com l'actual. La reforma també arriba amb un canvi de nom. L'immoble ara es diu Espai Santa Eulàlia.

Els treballs actuals han consistit en la construcció de lavabos, un servei del qual actualment aquest equipament no disposava. S'ha millorat el sistema de calefacció i s'ha dotat d'aire condicionat. També s'han canviat els tancaments de les finestres, segons ha explicat a aquest diari el regidor de Patrimoni, Lluís Vall.

L'obra també ha permès que l'equipament guanyi lluminositat perquè s'han canviat els vidres antics, que eren opacs, per uns altres de transparents. D'aquesta manera a l'interior de l'immoble hi ha més claror però també fa possible que des de fora es pugui veure l'interior. Així mateix s'ha canviat el ter-ra de parquet per un altre de parquet i ciment continu amb un color molt més clar. I s'han eliminat les barreres arquitectòniques.

Aquesta intervenció té un cost de 245.425,85 euros i es paga amb dues subvencions: una de la Diputació de Barcelona i una altra dels Fons Europeus per al Desenvolupament Rural (FEDER). L'obra l'ha signat l'arquitecte Carles Enrich, autor també del premiat ascensor que uneix el nucli urbà amb el barri vell.

La segona fase de l'obra inclou l'adquisició de nous equips de so i de llum, així com de mobiliari i cadires. Aquesta part de l'obra es farà el 2021, segons ha detallat el regidor Vall, que ha dit que s' inclourà al pressupost municipal.

La renovació de l'església Vella, suposa posar en dansa el que es considera el segon equipament cultural després del Local del Blat, també renovat, i una obra que es preveu acabar aquest 2020: el nou teatre de Viladomiu Nou, ha explicat Lluís Vall.

L'estrena del renovat espai tindrà lloc, avui, a 2/4 de 8 de la tarda. L'ocupació està limitada a 50 persones i les places per assistir-hi ja estan esgotades. A banda de donar a conèixer el renovat aspecte d'aquest espai, l'acte servirà per estrenar un documental sobre la memòria oral d'antics treballadors del sector tèxtil del poble, La vida entre telers. Se'n farà una projecció a 2/4 de 10 i una altra a 2/4 d'11. En tots dos casos, l'ocupació es limita a 50 persones i les localitats ja estan esgotades. Vall ha dit que, properament, aquest treball també es podrà veure a la Torre de l'Amo de Viladomiu.



Una llarga història

La primera referència de l'església vella de Santa Eulàlia de Gironella és del 1222. Es tracta d'una construcció de nau única amb volta apuntada i absis poligonal amb volta gòtica d'ogiva.

Aquest antic temple es va dessacralitzar el 1907, quan es va construir una nova església més gran en una zona propera. L'antic temple té una llarga trajectòria. Després de ser dessacralitzat i al llarg del segle XX, ha acollit diferents activitats, com un taller de fusteria, una barberia, una ferreteria, una fàbrica de fideus i un bar i un centre cívic. El seu propietari el va cedir al consistori el 1971 per les elevades despeses de manteniment i el seu mal estat fruit dels diferents usos civils.

La darrera gran intervenció hi va tenir lloc entre el 1987 i 1992, quan es va fer la substitució de la coberta, consolidació de les fàbriques, col·locació de nous tancaments i adequació general per a un nou ús. Anteriorment, del 1984 i el 1985, se'n va reparar i consolidar la teulada i s'hi van fer treballs d'excavació arqueològica.

Des del seu arranjament fa prop de tres dècades s'hi porten a terme diferents activitats de caire lúdic i cultural com ara concerts, xerrades i presentacions.