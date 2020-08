Una ajuda permet al Grup Horitzó tornar a fer la recollida de roba de segona mà

Una ajuda de 10.000 euros atorgada pel Consell del Berguedà ha permès que el Grup Horitzó del Berguedà hagi reprès la seva activitat de recollida de roba de segona mà que durant l'estat d'alarma havia quedat aturada. Es tracta d'un entitat social que es dedica a la reinserció laboral de persones amb problemes de malalties mentals i diversitat funcional. La recollida i venda de roba de segona mà és una de les seves principals fonts d'ingressos.

Vicenç Linares, el conseller de Medi Ambient i la directora del Grup Horitzó del Berguedà, Eva Sánchez han explicat a Regió7 que fins a l'octubre d'enguany, el Consell pagarà a l'entitat perquè faci la recollida. L'acord permet tractar la roba «com el que és: un residu tèxtil» han indicat. L'ajuda ha permès treure de l'ERTO a dos dels seus cinc treballadors.

El Grup Horitzó del Berguedà té repartits un total de 54 contendiors entre la comarca del Berguedà, el Bages Nord i el municipi ceretà d'Alp . Durant la pandèmia no van poder vendre la roba com fan habitualment a una empresa d'inserció de Barcelona. Això va provocar que la roba no es pogués recollir «perquè no teníem cap ingrés» ha detallat Eva Sánchez. L'ajuda de l'ens comarcal «ens dóna aire» ha assegurat.

L'acord amb el Consell Comarcal del Berguedà preveu que l'entitat social faci la recollida fins a l'octubre d'enguany. «Fins que trobem una solució» ha explicat Vicenç Linares, conseller comarcal de Medi Ambient. Ha afegit que l'Agència de Reisuds de Catalunya «està treballant per trobar una sortida, a nivell general».

Vicenç Linares ha explicat que d'entrada «no volem que aquest residu vagi al rebuig» . De moment s'enmagatzema. «Sabem que el mercat s'obrirà i que el Grup Horitzó podrà tornat a caminar sol una altra vegada». La roba s'emmagatzema a una nau de l'entitat.

El problema de fons és que la roba «no està declarada com un residu com ho hauran de ser els matalassos» ha exposat Vicenç Linares. «Si quan comprem una rentadora paguem 15 euros pel preu del reciclatge de la vella, a l'hora de comprar un matalàs també hauria de passar el mateix. I la roba més aviat que tard, haurà de ser una fracció de residu i caldrà que hi hagi sistemes per revaloritzar-ho» ha exposat.

L'any 2019, el Grup Horitzó va recollir durant l'any 2019 un total de 362.021 quilos de roba utilitzada. D'aquesta manera mantenia la tendència a l'alça registrada durant els últims anys, ja que el 2018 se'n van aplegar 233.229 quilos i el 2017 se'n van reunir 151.829.

La roba que es pot reutilitzar , un cop neta i tractada, es ven a la botiga de roba de segona mà que l'entitat té a Berga a uns baixos de la plaça Europa.