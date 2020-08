Cases rurals i càmpings de la Catalunya Central ronden el ple aquest agost

La Catalunya Central s'ha convertit en una de les principals destinacions turístiques aquest estiu. Tot i la pràcticament nul·la presència de clients estrangers, els catalans han optat per les comarques interiors. L'ocupació als càmpings ronda, de mitjana, el 80% aquest mes d'agost i fins i tot alguns negocis que han optat per no agafar reserves per evitar aglomeracions i garantir les distàncies. En el cas de les cases rurals, la valoració també és positiva i en algunes zones com al Berguedà confien a assolir el ple aquest agost. Els responsables, en general, celebren "la remuntada" després d'haver-se quedat sense la primavera per culpa de la pandèmia.

La família de la Meritxell De Fàbregas tenia intenció d'anar de vacances a Croàcia, però la covid-19 els va fer "replantejar-se" l'estiu i han optat per la "natura" a prop de casa. Veïns de Sant Vicenç de Castellet (Bages), aquests dies són en un càmping de Serrateix (Berguedà). "Era un any per fer alguna cosa a prop de casa", explica.

També l'Isaura Rovira, veïna de Premià de Mar (Maresme) i en Ramon Esteve, de Granollers (Vallès Oriental) han optat per la Catalunya interior aquest estiu i estan passant uns dies en una casa rural a Pinell del Solsonès. Tenien bitllets a Malta i els van anul·lar. "Teníem ganes de trobar un espai amb poca gent, per poder caminar sense mascareta. Aquí surts i no et trobes a ningú", expliquen. L'Antoni Bellmunt, de Sant Vicenç de Castellet (Bages), de vacances al càmping de Serrateix, comparteix la percepció. "Estar en plena natura és el millor de tot", assenyala.



El Berguedà toca el ple

El Berguedà és la comarca de la Catalunya Central que està assolint uns millors registres aquest estiu. Segons Oriol Baños, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, l'ocupació mitjana de les 81 cases que formen part del col·lectiu ronda el 90% i confien a arribar al ple. Tot i l'absència de turistes estrangers, clients provinents majoritàriament del territori català estan omplint els pocs forats que queden i fent que les taxes d'ocupació se situïn aquest agost en la línia de l'any passat. A més, destaca que al juliol, amb una mitjana del 60%, va superar les campanyes anteriors. "No salvarem l'any, però no ens podem queixar", assegura.

En el cas dels càmpings també hi ha satisfacció. Joan Montanyà, president de l'Associació de Càmpings del Berguedà, subratlla com enguany "el client busca més que mai els espais oberts, gaudir de la natura i no haver de patir". L'ocupació als 12 càmpings que formen part del col·lectiu ronda el 80%. La intenció de pràcticament tots, diu Montanyà, és no superar aquest aforament. "Podríem, però volem que el client se senti segur", assenyala. També al Berga Resort, a la capital del Berguedà, se situen a aquestes alçades de l'estiu al 80%. La seva responsable, Marta Barniol, explica però, que malgrat que la segona quinzena d'agost "no pinta tan bé", enguany s'està reservant molt a última hora.



Bons números al Solsonès

Pel que fa al Solsonès, els registres també són bons. La presidenta de l'Associació de Turisme Rural del Solsonès (TRAS), Pilar Bielsa, explica que van arrencar la campanya d'estiu amb por "perquè les reserves van arribar tard". "Però ara la veritat és que anem bé, se segueixen fent reserves amb poca antelació, d'un dia per l'altre, però està sent un any bo", diu.

Segons Bielsa, les baixes taxes de la covid-19 al Solsonès han estat un al·licient. Confia en el fet que aquest any pugui ser "de descoberta" per a molts clients, i que si l'any vinent opten per no marxar lluny, la comarca torni a estar entre les seves opcions per a les vacances.

Pel que fa als càmpings, la valoració és també positiva, tot i que les reserves estan lleugerament per sota als dels 2019. "Aquesta comarca no és tan coneguda com l'alta muntanya", justifica Jordi Guixé, responsable del càmping El Solsonès, a Solsona. No obstant això, creu que no es poden queixar. Al juliol, de mitjana, van omplir el 60% i ara se situen al voltant del 80%. A més, destaca, el paper dels clients que tenen abonament de temporada "que abans a l'estiu marxava fora i ara venen al càmping i hi porten gent".

També al càmping La Comella, a Odèn, ronden el complet. Des del negoci, Elisabet Espuga subratlla però que prop del 60% dels espais els omplen clients amb abonament de temporada. La mateixa situació es repeteix al Càmping Morunys, a Sant Llorenç de Morunys, on també estan quasi plens però on també la clienta fixa juga un paper rellevant. Per la seva part al càmping La Ribera, a Clariana de Cardener, han optat per restringir els clients eventuals. "Bàsicament només tenim els fixes per limitar els aforaments, no permetem visites ni pràcticament eventuals", explica Teresita Palau.



El Bages, el més lluny de la muntanya

On sí que han notat més la pèrdua dels turistes estrangers és en aquelles zones de la Catalunya més allunyades de la muntanya. Des del càmping Cal Paradís, a Salo, Marc Rovira reconeix que els hi costa més omplir que en les campanyes passades. "Hem notat el turisme de proximitat, però no tant com a l'alta muntanya", diu. En aquest cas, l'ocupació ronda entre el 60%, entre setmana, i el 80% el cap de setmana.



Satisfacció a l'Alta Anoia

Des de l'Associació per al desenvolupament de l'Alta Anoia, el seu president, Ramon Bosch, es mostra satisfet de com està anant l'estiu a la comarca. Explica que les 15 cases de turisme rural que formen part del col·lectiu són pràcticament plenes i que els números són millors als de l'any passat. A més, tal com passa en altres zones de la Catalunya Central, afegeix, alguns negocis s'han decantat per no arribar al 100% i així "garantir les distàncies".

Pel que fa al perfil del visitant, subratlla Bosch, a l'Alta Anoia aquest estiu predominen les famílies "que busquen aire pur i aïllar-se la ciutat".

Osona, rondant el ple

A Osona, els càmpings també estan assolint uns molt bons registres. Des del Càmping Vidrà, Bea Balmes explica que estan tenint "més gent que mai". En el seu cas, s'han decantat per restringir l'aforament al 50% per evitar "massificacions, però si no podríem estar perfectament al 90%", assegura. Al Molí de Bojons, a Sant Sadurní d'Osormort, a la zona de Les Guilleries, se situen al voltant del 90%. "La gent ens explica que han canviat la platja per muntanya, estem molt contents, no ens ho esperàvem", explica el seu responsable, Jaume Vidal.

També al càmping El Pont, a Vilanova de Sau, i al de Rupit estan rondant el ple, especialment els caps de setmana. Tot i que els clients opten per fer estades curtes i reserven a última hora, celebren els bons registres. Per la seva part, al càmping Puigsagordi, a Centelles, se situen al 90%. La seva responsable, Núria Sagalés, explica que malgrat que la situació "ha remuntat", no és per cantar victòria. "Amb les restriccions no és fàcil i caldrà veure que passa al setembre", diu.

Un altre dels sectors que està notant el turisme de proximitat és el de la restauració. El gerent de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i Osona, Antoni Dinarès, subratlla les bones sensacions que els hi estan transmetent des dels restaurants, que pràcticament omplen dia sí dia també. "Potser no hi ha estrangers, però osonencs i gent de l'entorn venen", assenyala.



El Perfil: última hora i intimitat

A banda de l'auge del turista del territori, segons els establiments de la Catalunya Central, un dels grans distintius d'aquesta campanya és que els clients reserven molt a última hora. En el cas de les cases de turisme, comparteixen que hi ha "predilecció" per aquelles cases que es poden llogar senceres i així no haver de compartir amb altres grups. Als càmpings també destaquen com, arran de la pandèmia, majoritàriament s'opta per fer més vida "a la parcel·la" i s'eviten més els espais comuns. A més, en aquest darrer cas, també destaquen com les estades que s'hi fan són més curtes del que era habitual.