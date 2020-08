El Consell Comarcal destinarà 170.000 euros a fer obres per arreglar i revaloritzar el castell

El Consell Comarcal del Berguedà té previst fer una inversió global de 170.000 euros per renovar i revaloritzar el castell de Berga en aquest mandat.

La primera inversió que és previst que s'hi dugui a terme aquest estiu és de 60.000 euros. Consistirà en la instal·lació d'un nou sistema d'il·luminació, amb la col·locació de 38 llums tipus led de 83,5w de potència, juntament amb una reixa de protecció.

Aquesta antiga fortalesa disposa de llums que il·luminen el seu perfil des del 1991, quan s'hi van instal·lar amb motiu de la celebració dels 75è aniversari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt. No obstant això, aquests llums sovint són objecte dels vàndals. Per això es planteja una renovació i substitució de les que estan més malmeses.

També s'han previst actuacions a la vegetació. Es desbrossaran les zones que no permeten la visualització de la muralla. De fet, els darrers dies, operaris de les brigades de l'ens comarcal ja han fet una actuació de manteniment de tallada d'herba de la zona.

Es tracta d'unes obres que si bé es van anunciar el juny passat no s'han pogut executar fins ara perquè el fet que aquest immoble estigui catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) ha obligat a demanar els permisos corresponents per poder-hi actuar al departament de Cultura. També va caldre demanar els permisos a l'Ajuntament de Berga, atès que el conjunt es troba en aquest terme municipal. I, posteriorment, hi hagut la covid-19 i tot plegat ho fa fet endarrerit, segons ha indicat el conseller de Projectes comarcals, Jordi Sabata.

L'esmentada actuació serà la primera però no pas l'única. Sabata ha explicat que l'ens comarcal ha obtingut una ajuda de 110.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis (Puosc) de la Generalitat. Uns diners que permetran fer treballs de millora del recinte encimbellat sobre Berga.

El projecte del Consell preveu retirar les restes de la piscina que en la seva època hi havia hagut en aquest espai quan era l'hotel Gran Mesón el Castillo. La piscina ocupava el que després va esdevenir una plaça d'aquest conjunt quan acollia la seu del Consell als anys noranta del segles passat. L'espai on hi havia una piscina es va cobrir amb formigó. També es retiraran els murs afegits a l'estructura original de la fortalesa i es faran excavacions de l'antiga església de Santa Eulàlia, segons ha explicat Sabata.

Aquestes actuacions es concretaran en un pla director que s'està redactant. Es tracta d'un document que haurà d'especificar les actuacions que cal dur-hi a terme i en quin ordre.