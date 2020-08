La pluja obliga a suspendre la Festa Major de Gironella

Les fortes pluges de divendres i dissabte i la previsió meteorològica d'aquest diumenge han obligat l'Ajuntament de Gironella a prendre la decisió de suspendre la Festa Major, que s'havia de celebrar del 14 al 16 d'agost.

El regidor Lluís Vall ha anunciat a Regió7 que després d'aquesta difícil suspensió han decidit reprogramar tots els actes per al cap de setmana de la Fira de la Puríssima, del 4 al 8 de desembre. "Davant de les inclemències del temps hem pres la decisió de suspendre la Festa Major. Aquesta era a l'aire lliure i el material elèctric i de so ha quedat molt afectat per la pluja. Hem valorat portar-ho tot al pavelló però per la situació de la covid-19 hem decidit que era complicat. No tenia sentit salvar un dia de tres i per tant hem decidit reprogramar-ho", ha explicat Vall.

La malastrugança de la Festa Major de Gironella 2020 va començar aquest divendres, quan la pluja va fer la guitza i el consistori gironellenc ja es va veure obligat a suspendre les actuacions musicals de Marc River i el tribut a Pink Floyd amb el grup Pink Diamons. Aquest dissabte al migdia s'ha pogut obrir l'espai instal·lat a la plaça de l'estació amb l'actuació I'm Not a Dj, però la tempesta que ha caigut altra vegada aquest dissabte a la tarda ha impossibilitat tècnicament garantir els concerts i actes previstos per aquest vespre.

"L'equip de govern de l'Ajuntament de Gironella s'ha vist obligat a prendre la difícil decisió de suspendre completament la Festa Major", ha anunciat el consistori en un comunicat. " Va ser una decisió molt meditada poder-la programar en un format més reduït però pensat per a tothom, incorporant totes les mesures i protocols de seguretat sanitàris, i ara ha estat una decisió encara més complicada de prendre", expliquen.

L'Ajuntament de Gironella ha demanat disculpes per les molèsties ocasionades i confia que els actes es puguin reprogramar amb unes noves dates. Les persones que havien comprat entrades per als concerts rebran automàticament l'import de la mateixa forma com es va fer el pagament.