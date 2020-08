Les tempestes fan suspendre la Festa Major de Gironella 2020

Les fortes pluges de divendres i dissabte i la previsió meteorològica d'avui diumenge van obligar l'Ajuntament de Gironella a prendre la decisió de suspendre la festa major, que s'havia de celebrar del 14 al 16 d'agost. El regidor Lluís Vall va explicar a Regió7 que, després d'aquesta difícil suspensió, el consistori ha decidit reprogramar tots els actes per al cap de setmana de la Fira de la Puríssima, del 4 al 8 de desembre. «Davant de les inclemències del temps, hem pres la decisió de suspendre la festa major. Aquesta era a l'aire lliure i el material elèctric i de so ha quedat molt afectat per la pluja. Hem valorat portar-ho tot al pavelló, però per la situació de la Covid-19 hem decidit que era complicat. No tenia sentit salvar un dia de tres i, per tant, hem decidit reprogramar-ho», va dir Vall. La malastrugança de la Festa Major de Gironella 2020 va començar aquest divendres, quan la pluja va fer la guitza i el consistori ja es va veure obligat a suspendre les actuacions musicals de Marc River i el tribut a Pink Floyd. Ahir al migdia es va poder obrir l'espai instal·lat a la plaça de l'Estació amb l'actuació de I'm Not a DJ, però la tempesta que va caure altra vegada a la tarda va impossibilitar tècnicament garantir els concerts i els actes previstos.