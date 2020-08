Els Empedrats viuen una massificació que obliga els agents implicats a actuar

L'esclat del turisme de proximitat provocat per la crisi del coronavirus ha fet aflorar un augment de les visites als indrets engorjats en plena natura i ha posat sobre la taula la necessitat d'instaurar-hi una regulació. Aquest és el cas dels Empedrats, una ruta de muntanya ubicada al parc natural del Cadí-Moixeró, entre Bagà i Gisclareny. La facilitat d'accés a la zona de pàrquing i l'espectacularitat dels seus gorgs fan d'aquest paratge un lloc assenyalat al qual visiten moltes famílies en busca d'una jornada de tranquil·litat. Tot i això, durant l'agost, especialment els caps de setmana, segons va poder constatar aquest diari (vegeu pàgina 3) i diferents testimonis consultats, de tranquil·litat n'hi ha hagut poca. Les riuades de persones circulant pels estrets corriols i remullant els peus a les fresques aigües dels Empedrats han creat cert malestar i han fet posar el crit al cel al Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, que recentment va llançar una denuncia a les xarxes i va definir els nous Empedrats com a «parc temàtic».

Ferran Canudas, president del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, ha explicat a Regió7 que «no és l'únic paratge que aquest estiu està massificat, perquè hi ha llocs com Pedret o el Pedraforca on també passa, però els Empedrats és un espai protegit que s'ha de preservar especialment. Veiem que ni el parc natural ni ningú hi fa absolutament res». Al Berguedà, aquesta massificació de públic a les zones naturals en aquest estiu de proximitat marcat per la pandèmia ja ha tingut conseqüències com la prohibició del bany a Merlès o la prohibició d'accés a Pedret els caps de setmana. Amb les restriccions a certs punts de la comarca, els visitants busquen alternatives i la pressió augmenta en els llocs que resten lliures. «Hi ha molta gent, l'aparcament es desborda i no hi cap ningú més, és una bogeria. A més, l'actitud de la gent no és responsable. Tothom té dret a anar-hi, però s'agafen els gorgs naturals com si fossin piscines, es fa soroll, altaveus..., el comportament no és l'adequat en un espai protegit. Ens hem reunit amb el parc i ens van dir que tenien previst treballar-hi. Ens han promès coses que no s'acaben traslladant enlloc», diu Canudas.

«Tenim una presència activa»

Jordi Garcia, director del parc natural del Cadí-Moixeró, confirma que és conscient de la problemàtica d'aquest estiu als Empedrats i afirma que tant el parc com els ajuntaments implicats, Bagà i Gisclareny, fa temps que busquen solucions. «Tenim una presència activa als Empedrats però sí que és veritat que aquest any hi ha hagut una sobrefreqüentació. S'ha de treballar amb els ajuntaments a través de les ordenances». Garcia recorda també que els últims anys el parc ha actuat per regular la situació i que la seva brigada és la que realitza la neteja i el manteniment de la zona. «L'any passat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gisclareny, vam augmentar el nombre de places per aparcar perquè les que hi havia davant de la Salle Natura eren molt poques. Ho vam ampliar però s'han sentit realment desbordades», explica Garcia.

En la mateixa línia que el director del parc, Ferran Canudas apunta com a necessitat la limitació de l'accés dels vehicles. D'aquesta manera, la dificultat per accedir-hi augmentaria i es reduiria la pressió humana a l'entorn. «S'ha de limitar l'accés del vehicle privat, almenys en èpoques de màxima afluència. Potser a l'hivern no cal fer-ho, però especialment a l'agost i a l'època d'estiu, si continua havent-hi tanta gent, s'hi ha de posar remei. No pot ser que tothom accedeixi fins allà sense regulació», afirma.

«Mai havia estat tant ple»

La mateixa solució proposa una veïna de Gisclareny que ha preferit mantenir l'anonimat. «Penso que el que s'hauria de fer és tallar l'accés a la zona de Sant Joan, on comença la pista forestal. Deixar els vehicles allà, condicionar-ho i que la gent arribi fins a on comencen els Empedrats caminant. Quan el cotxe pot arribar fins allà mateix, la cosa es complica», comenta. La veïna de Gisclareny creu que la situació de massificació als Empedrats no és nova, però que la massificació d'enguany fa urgent actuar. «S'ha de posar remei al que passa als Empedrats, ja que s'ha convertit en una zona de banyistes i ha perdut tot l'encant que tenia», explica. La veïna recorda que «mai havia estat tan ple com ara, però el problema dels Empedrats és un problema que ve de llarg, fa molts anys que s'està dient i s'està avisant el parc i els ajuntaments que hi haurà un problema de massificació», afirma. La veïna opina que la falta d'entesa entre el parc i l'Ajuntament de Gisclareny pot ser un dels motius pels quals no s'ha actuat a temps aquest estiu. «Penso que és problema de diàleg entre el parc natural i l'Ajuntament de Gisclareny, imagino que és això, perquè la gent del territori i el parc n'eren conscients que passaria», conclou.

Ordenances tipus per actuar

El director del parc, Jordi Garcia, explica que «la Generalitat és conscient de la problemàtica, i la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural té previst treballar a partir d'aquesta tardor en una espècie d'ordenances municipals tipus per tal d'oferir-les als ajuntaments». Aquestes ordenances, com les que ja s'han implantat aquest estiu en altres punts del Berguedà o del Solsonès, permetran d'alguna manera que «qualsevol ajuntament pugui regular l'accessibilitat del trànsit, limitar l'aforament o establir alguna taxa que els permeti tenir diners per pagar un servei d'informació, de deixalles o de vigilància», diu.