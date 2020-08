Saldes proposa als veïns formar part d'una cooperativa per realitzar un parc solar

L'Ajuntament de Saldes impulsa la creació d'una cooperativa veïnal per construir un parc solar en uns terrenys municipals que havien acollit instal·lacions mineres, al paratge del Xisquer. El consistori ja ha celebrat reunions informatives i a hores d'ara ja hi ha 26 persones interessades en ser cooperativistes. En paral·lel, el govern local treballa per demanar a la Comissió d'Urbanisme un canvi en la qualificació dels terrenys perquè s'hi puguin posar plaques solars.

El consistori de Saldes es proposa construir una planta de producció elèctrica solar de 600 kW en uns terrenys de propietat municipal on fins al 2007 hi va haver instal·lacions mineres de Carbones Pedraforca. Ara el consistori hi té un magatzem de fusta. La major part de les plaques solars estaran ubicades a terra per evitar l'impacte visual. Inicialment, la producció elèctrica es vendria a la xarxa, per bé que en el futur podria servir per l'autoconsum dels cooperativistes.

L'Ajuntament es proposa tirar endavant aquest projecte a través d'un model cooperatiu per tal que la gestió «sigui el més descentralitzada i col·laborativa possible», ha assenyalat Moisès Masanas, l'alcalde de Saldes. L'Ajuntament seria un soci més d'aquesta co-operativa amb representació a la junta rectora» però sense ostentar-ne la presidència». El cost d'aquest parc és de 560.000 euros. Un pressupost que es vol cobrir amb les aportacions dels cooperativistes i també amb les ajudes públiques que el consistori té previst demanar. Moisès Masanas ha explicat que aquest projecte és una aposta «per una economia més social i sostenible». De fet, la planta solar és un pas més en l'objectiu que Saldes «arribi a ser autònom energèticament tant en producció com en distribució i comercialització de l'energia». Masanas s'ha mostrar satisfet de la bona acollida que els veïns han dispensat a aquesta proposta i confia que tirarà endavant.

Saldes ja fa anys que treballa per la sostenibilitat. Ha substituït tot l'enllumenat públic municipal per làmpades LED de 40 W i 3.000 k, amb cinc etapes de regulació de potència, «cosa que ens ha permès reduir el consum el 52%, passant de consumir 93.808 kW/h l'any 2014 a 45542 l'any 2019». A més, va ser el primer municipi de Catalunya en obtenir el distintiu de Cel Nocturn de Qualitat. I ha creat un centre astronòmic.