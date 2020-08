Territori destina 2,5 milions en ajuts per al manteniment de la xarxa de camins a zones de muntanya

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica aquest dilluns la resolució mitjançant la qual el Departament de Territori i Sostenibilitat obre la convocatòria per atorgar un total de 2,5 milions d'euros als consells comarcals per ajudar a les tasques de manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins de muntanya. S'adreça als consells comarcals de les deu comarques considerades de muntanya. Els ens interessats disposen de vint dies naturals per presentar les seves sol·licituds.

Els ajuts s'emmarquen en la Llei d'alta muntanya, que va qualificar com a comarques de muntanya l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Solsonès, a més de la Val d'Aran.

Són uns territoris amb unes característiques orogràfiques i climàtiques que dificulten les comunicacions, més encara al Pirineu, on el poblament és molt dispers. Això es tradueix en una accessibilitat sovint complexa i en uns costos de construcció i manteniment de la xarxa viària molt elevats. Per aquest motiu, el Territori i Sostenibilitat dona suport als consells comarcals de muntanya, i al Consell General d'Aran, en la seva tasca de gestió dels camins que els són propis.

Els 2,5 milions d'euros es distribuiran per territoris en funció de la longitud de la seva xarxa estructurant. D'aquesta manera, a l'Alta Ribagorça li corresponen fins a 160.081 euros; a l'Alt Urgell, 375.228 euros; al Berguedà, 242.079 euros; a la Cerdanya, 233.628 euros; a la Garrotxa, 214.076 euros; al Pallars Jussà, 298.367 euros; al Pallars Sobirà, 318.334 euros; al Ripollès, 206.297 euros; al Solsonès, 301.337 euros, i a l'Aran, 150.574 euros.