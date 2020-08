Berga posa en marxa les obres a la Rasa dels Molins per posar fi als abocaments

L'Ajuntament de Berga ha iniciat les obres de reparació de la xarxa de clavegueram de la Rasa dels Molins. Després de dècades de reclamacions, d'aquí a quatre mesos quedarà resolta una assignatura pendent que ha passat per l'agenda de nombrosos governs de la ciutat. La xarxa de sanejament del sector de la Rasa dels Molins de Berga consisteix en una xarxa unitària que desguassa les aigües pluvials i residuals de manera descontrolada. Amb l'actuació que ja ha començat es resoldran els diversos abocaments i s'aconseguirà una important millora mediambiental que donarà per finalitzada una llarga reivindicació veïnal de la ciutat de Berga.

L'actual regidor d'Urbanisme del consistori berguedà, Aleix Ser-ra, s'ha mostrat satisfet pel començament dels treballs i ha afirmat a Regió7 que «és una obra pendent des de fa moltes dècades i ens ha costat molt. El projecte, el finançament, la pandèmia... Finalment aquest any hem pogut iniciar les obres i creuem els dits perquè no hi hagi interrupcions majors. S'està intentant avançar el màxim aquest estiu per evitar possibles contratemps».

Les obres a la Rasa dels Molins consistiran en la instal·lació de sobreeixidors, connexions i nous trams de col·lectors a la part central i sud de la rasa. En el projecte es van detectar tots els punts on hi havia aquests abocaments i l'actuació els intercepta i els canalitza cap a la claveguera. «És una situació anòmala al segle XXI perquè en una ciutat les lleis no permeten aquests abocaments. Qualsevol casa, equipament o punt de generació d'aigües residuals ho ha de canalitzar correctament tot a la claveguera i a la depuradora. Aquesta situació es compleix en un percentatge altíssim de les cases de Berga però en aquest sector hi havia abocaments», diu Serra.

El projecte, que ha tingut un cost de 197.289,18 euros i que es finança a través de la Diputació de Barcelona, s'executarà en tres fases. Els treballs de la primera fase se centren en el darrer tram de la galeria d'endegament, entre els carrers Gran Via i Pere III. La segona fase té lloc en el primer tram del torrent a cel obert que es troba immediatament després de la sortida de la galeria d'endegament, just per sota dels carrers Pere III i Falcilles. La tercera i última fase s'ubica al tram del torrent a cel obert situat a uns 115 metres aigües avall de la sortida de la galeria d'endegament, a partir de la plaça Europa.

El regidor berguedà Aleix Serra ha confirmat que en aquests primers dies de les obres a la Rasa dels Molins «hi ha dues fases en marxa, però es faran les tres de manera simultània en la mesura del possible. Si tot va bé el termini previst són 4 mesos, durant la tardor s'hauria d'haver acabat». L'empresa encarregada d'executar els treballs de la fase 1 és Sanitec Rehabilitació, SL i Icart Obra Pública, SL s'encarregarà de les fases 2 i 3. Els imports de cada fase són de 48.321,87 euros per a la fase 1; 72.163,37 euros per a la fase 2 i 76.803,94 euros per a la fase 3.