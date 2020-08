Berga, entre les destinacions familiars que promociona el nou espai web de l'Agència Catalana de Turisme

L'Agència Catalana de Turisme (ACT) ha posat un marxa un nou espai web per promocionar el turisme familiar a les 27 destinacions certificades al territori. Entre elles hi ha la ciutat de Berga, que compta amb la certificació de Natura i Muntanya. Amb les marques de Turisme Familiar, l'Agència Catalana de Turisme distingeix les destinacions que disposen d'una oferta certificada d'establiments d'allotjament, restauració, i d'oci i lleure adreçats als més petits.

Berga es va certificar com a Destinació de Turisme Familiar l'any 2014. Entre l'oferta de la capital berguedana que aparèix al web de l'ACT hi destaca l'activitat a la Serra de Queralt, que ofereix la possibilitat de gaudir de diferents activitats com ara el senderisme, BTT, parapent, entre d'altres.

L'oferta també destaca itineraris i rutes per fer excursions; activitats nàutiques al pantà de la Baells i de turisme actiu i d'aventura; museus i espais culturals adreçats a tots els públics, l'Espai d'Interpretació de la Natura del Berguedà i la colònia minera de Sant Corneli (Cercs) on es troba el Museu de les Mines de Cercs.

La campanya, dirigida als mercats català i espanyol, es pot consultar a través del portal catalunya.com, on s'inclouen apartats com una agenda d'esdeveniment i activitats i informació pràctica sobre cadascuna de les zones certificades.

Pel director de l'Agència Catalana de Turisme i alcalde de Gironella, David Font, "el turisme familiar és un dels productes clau en l'estratègia turística, tant pel que fa a les estades llargues com a escapades de cap de setmana". Amb aquesta iniciativa, l'ACT busca "segmentar la promoció dels municipis de Catalunya" i "visibilitzar la seva oferta turística especialitzada".

A Catalunya hi ha 27 destinacions certificades dins el programa familiar amb més de 480 afiliats. A la zona de la costa hi ha 19 destinacions, vuit de les quals a la Costa Brava (Blanes, Calonge-Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Lloret de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador i Torroella de Montgrí-L'Estartit), sis a la costa de Barcelona (Calella, Castelldefels, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Santa Susanna i Vilanova i la Geltrú) i cinc a la Costa Daurada (Calafell, Cambrils, el Vendrell, Salou i Vila-Seca/La Pineda Platja).

Per altra banda, la certificació de Natura i Muntanya compta amb vuit destinacions. A més de Berga, hi ha Muntanyes de Prades, les Valls d'Àneu, la Vall de Boí, la Vall d'en Bas-les Preses, els Ports, la Vall de Camprodon i Pirineus-Noguera Pallaresa.