L'exposició de la Patum rep 2.178 visitants en un mes

L'exposició «La Patum al Convent de Sant Francesc» ha rebut un total de 2.178 visitants el primer mes d'obertura. Aquestes xifres han satisfet el consistori berguedà i també el sector comercial de la ciutat. Tots dos afirmen que les dades són un senyal que els permet ser ambiciosos de cara al futur, ja que definitivament la cultura i la festa berguedana atrauen.

El regidor de Patrimoni i Museus de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sánchez, ha explicat a Regió7 que «fa anys que arrosseguem el discurs que la Patum ven, però mai s'havia fet res més enllà de la Casa de la Patum. Aquí tenim la mostra que el primer cop que s'ha fet una cosa amb tacte i gust, l'impacte ha estat immediat».

L'exposició, oberta des del 10 de juliol, permet veure de primera mà totes les comparses patumaires en el marc incomparable del convent de Sant Francesc. «Estem satisfets. Si tenim present totes les dificultats que comporta la covid-19, crec que les xifres són molt bones i realment està anant molt bé», opina Sánchez. La mostra es pot visitar de dimecres a diumenge, matins i tardes, a un preu de cinc euros.

Xavier Orcajo, president de BergaComercial, entitat que treballa en la promoció de la mostra patumaire, comparteix la idea de Sánchez i creu que la rebuda de l'exposició mostra el camí a seguir per la ciutat i per la festa. «Les xifres són boníssimes i el que ens estan dient és que la ciutat i la comarca necessiten obrir el patrimoni de la Patum a tothom», diu Orcajo.

Pel que fa a la procedència dels visitants, crida l'atenció el gran nombre de persones de fora del Berguedà que aprofiten la seva estada a la ciutat o la comarca per apropar-se a fer un cop d'ull a la mostra. «Està venint molta gent de fora i això és un indicatiu del que està passant al Berguedà. Actualment és una de les comarques que rep més turisme aquest estiu, evidentment tenint en compte el nombre d'allotjaments que té, però el Berguedà està pràcticament ple i això és una bona notícia per el sector», exposa el regidor Sánchez.

Orcajo confirma que els 2x1 que ofereixen els comerços i càmpings de la ciutat per visitar l'exposició es fan servir i que això repercuteix en el fet que molta gent de fora del Berguedà visiti la mostra. «Ha vingut molta gent de fora. El retorn de l'exposició a la ciutat ja hi és present. Crec que s'hauria de poder visitar sempre. El que hi ha allà és la primera pedreta del que ha de ser tota l'estructura del Museu de la Patum o de l'exposició de la Patum. La festa s'ha de poder esprémer al màxim i l'espai el tenim de sobres per fer-ho», apunta Orcajo.

L'espai de Sant Francesc és un lloc ideal per poder observar a pocs centímetres la majestuositat de l'àliga o la bellesa dels gegants. Sánchez creu que «és un dels millors espais de la Catalunya Central, avui, difícilment trobarem un espai millor. Hem de ser ambiciosos i aconseguir que hi vinguin exposicions de gran format. Aquest és el meu objectiu».

Com a complement a l'exposició de Sant Francesc, cada dissabte s'ofereixen visites guiades per descobrir els «Espais de Patum». Tenen un cost de dos euros i es poden observar els llocs més emblemàtics per on transcorre la festa berguedana. Segons afirma el regidor Sánchez, aquestes també tenen una bona acollida. «Les visites d'espais de Patum estan practicament sempre plenes. També van bé i tenen molt bona acollida. La cultura interessa i Berga té molt més potencial del que a vegades la gent es pensa», acaba Sánchez.