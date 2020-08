Mor Carme Cirera, alcaldessa de Vilada durant 10 anys

Carme Cirera Artigas, alcaldessa de Vilada del 1995 al 2005, ha mort aquest dimecres als 64 anys víctima d'una malaltia, segons han confirmat fonts del PSC a Regio7. Cirera va ser batllessa socialista a la localitat berguedana durant deu anys i va treballar tres dècades al consistori.



Cirera era membre de l'Executiva del PSC al Berguedà i també formava part del Consell de la Federació XI. L'enterrament de Carme Cirera serà aquest dijous a les 16.00h a l'església de Sant Joan de Vilada i es recomana que hi assisteixi el mínim de gent possible per complir les mesures contra la covid-19.



Fa mig any, al mes de febrer, Cirera va deixar el càrrec de regidora al consistori berguedà per qüestions personals i per dedicar-se a altres activitats de caràcter social i cultural. En el seu comiat com a regidora, el govern de Vilada, integrat per Alcem-nos Vilada- AM, d'ERC i Vilada per la República de Junts, va definir a Cirera com una persona propera, comprensiva, dialogant i molt eficient a l'hora de buscar recursos. «Són moltes les obres i serveis que Vilada ha guanyat en els seus mandats, i són molts els serveis obtinguts gràcies a la seva intensa i constant dedicació», van afirmar en aquell moment.



La Federació del PSC del Bages, Berguedà i Solsonès ha publicat un missatge a Twitter per informar de la «pèrdua d'una gran amiga i companya». Abel Garcia, regidor socialista a l'Ajuntament de Berga, també ha volgut tenir un record per Cirera apuntant que "perdre una companya com la Carme és un cop molt dur, encara li quedàven moltes coses per fer i encara moltes més per aportar. Sempre disposada a ajudar i a col—laborar en benefici dels altres".





Amb gran tristesa, informem de la pèrdua d'una gran amiga i companya, M. Carme Cirera i Artigas, ex Alcaldessa de Vilada i membre de l'Executiva del Berguedà i del Consell de la Federació XI. Et trobarem a faltar?? pic.twitter.com/jlmVE7p7e6 — PSCBBS (@PSCBBS) August 19, 2020