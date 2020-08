Vilada perd Carme Cirera, alcaldessa durant 10 anys i pilar de la vida associativa

Carme Cirera Artigas, alcaldessa de Vilada del 1995 al 2005, va morir aquest dimecres als 63 anys víctima d'una malaltia. Cirera va estar al capdavant del consistori de la localitat berguedana durant deu anys i va treballar tres dècades com a regidora. En aquest temps, va aconseguir guanyar-se l'estima del poble de Vilada amb el seu caràcter i treball dedicat a millorar tots els àmbits de la localitat berguedana. Com a mostra de la seva importància a la vila, l'Ajuntament de Vilada ha decretat dos dies de dol oficial al poble i ha anunciat que els propers dies es posarà el seu nom a un espai emblemàtic del municipi en record seu i homenatge a la seva tasca.

Cirera era una membre històrica del Partit Socialista a la comarca del Berguedà. Formava part de l'Executiva del PSC al Berguedà i també era membre del Consell de la Federació XI (Bages, Berguedà i Solsonès). L'enterrament de Carme Cirera serà avui, dijous, a les 4 de la tarda a l'església de Sant Joan de Vilada i se seguiran les mesures de capacitat de la covid-19. L'Ajuntament de Vilada va confirmar a aquest diari que s'instal·larà megafonia a la plaça de l'Església perquè tothom que no entri a l'interior per les mesures de seguretat pugui seguir el funeral des de l'exterior.

L'actual alcalde de Vilada, Quim Espelt, va exposar a Regió7 que Carme Cirera «era un pilar per a Vilada, sobretot per a la vida cultural i lúdica del municipi. Era un persona que des de sempre havia participat en moltes associacions i era el motor de moltes de les activitats que es feien a Vilada; i a part, una amiga que es trobarà molt a faltar». En un comunicat fet públic ahir, l'Executiva de la Federació XI del PSC va afirmar que Cirera «va tenir una vida dedicada als altres, en el món de l'esport, de la cultura, de les festes i, per descomptat, de la política directa, la de les persones».

Els que la coneixien destaquen que l'exalcaldessa era una persona plena de vida i activitat, disposada sempre a participar en tot allò que suposés una millora en qualsevol dels àmbits de la vida. Cirera va ser un far imprescindible per al municipi com a fundadora i membre activa del grup cultural La Teia i la colla gegantera del poble. «Des del consistori volem agrair la dedicació, l'empenta i l'esforç de la Sra. Carme Cirera, durant tota la seva vida, treballant per Vilada i la seva gent. Darrere la seva veu hem crescut generacions senceres de viladins i viladines que hem après a estimar el poble i a sentir-nos part dels diferents actes que ella mateixa ha conduït», va exposar el consitori en un comunicat. L'alcalde hi afegia que «molts hem crescut amb la seva veu, ja que era la persona que locutava la cavalcada de Reis, n'era la presentadora i es va convertir era una imatge icònica de Vilada». Fa mig any, el mes de febrer, Cirera va deixar el càrrec de regidora a l'Ajuntament de Vilada per qüestions personals i per dedicar-se a altres activitats de caràcter social i cultural.

Ahir les xarxes socials es van omplir de mostres de condol per la pèrdua de Carme Cirera. Abel Garcia, regidor socialista a l'Ajuntament de Berga, va apuntar que «perdre una companya com la Carme és un cop molt dur, encara li quedaven moltes coses per fer i encara moltes més per aportar. Sempre disposada a ajudar i a col·laborar en benefici dels altres».

El Consell Comarcal del Berguedà també va voler agrair «la seva constant dedicació i treball pel poble de Vilada i per la comarca del Berguedà» i altres polítics comarcals com David Font i la senadora socialista Elia Tortolero es van afegir a acomiadar Carme Cirera.