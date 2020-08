La Pobla estudia denunciar Endesa per un tall d'electricitat de dotze hores

L'Ajuntament de la Pobla de Lillet estudia emprendre accions legals contra la companyia elèctrica Endesa per un tall que aquest dimecres va deixar unes 300 persones de la localitat berguedana sense llum durant dotze hores mentre es feien treballs de millora en una línia elèctrica per part de la companyia. El generador que havia instal·lat Endesa per alimentar les cases afectades no va funcionar.

L'alcalde de la Pobla, Enric Pla, ha explicat a Regió7 que, al seu entendre, durant el mes d'agost, amb el poble ple de turistes, no és el millor moment per fer-ho. «Ens van comunicar que farien el tall d'electricitat el dia abans, dimarts, i ens hi vam posar en contacte ja que amb tan poca antelació i en ple mes d'agost no era adient realitzar-lo», explica Pla. Fonts de la companyia Endesa consultades per aquest diari afirmen que aquesta «era una obra de millora que no podia allargar-se més en el temps, s'havia de fer sí o sí ja que la línia funcionava, però estava en un estat precari». Endesa va tallar la llum dimecres al matí a la Pobla de Lillet per dur a terme una actuació de millora valorada en 70.000 euros. La companyia ha explicat que «es va realitzar la construcció d'un nou tram de línia de 25kv des de la Pobla fins a Castellar de n'Hug, es va canviar una torre elèctrica que havia quedat malmesa pel temporal Glòria i també es va aprofitar per canviar un seccionador, un engranatge elèctric telecomandat». L'alcalde de la Pobla apunta que «estem d'acord que s'han d'arreglar les avaries i la xarxa s'ha de millorar, però tenim molts altres mesos per fer-ho. Els vam dir que no fessin el tall, que es planifiques per a més endavant. La companyia ens va dir que ens diria alguna cosa, i dimecres al matí ens vam trobar sense més avís amb la llum tallada».

L'empresa va portar un generador per donar llum a les cases afectades, però, segons explica el batlle, la solució no va reeixir. «Amb un generador van intentar donar llum a la part del municipi que havia quedat sense llum, però no va poder ser. Una part del poble va estar 12 hores sense llum, de les 09.00 h fins a les 21.00 h», exposa l'alcalde. Aquesta part també la confirma Endesa, que afirma que «és veritat que vam tenir problemes amb el generador. No deixa de ser una màquina i a vegades s'espatllen». Aquestes 12 hores van generar indignació entre els veïns, que se'ls va fer malbé el menjar o no van poder teletreballar. «Tenim previst emprendre accions legals, són dies que tenim mancança de personal i de tècnics, però treballarem amb totes les mesures que puguem perquè això no es torni a repetir», diu Pla.