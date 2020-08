Vilada diu l'últim adeu a Carme Cirera en una emotiva cerimònia

Centenars de persones es van reunir aquest dijous a l'església de Sant Joan de Vilada per acomiadar Carme Cirera. En una cerimònia emotiva i marcada per les mesures contra la covid-19, l'Ajuntament es va encarregar de posar megafonia i cadires a l'exterior de l'església perquè tothom qui volgués pogués escoltar la cerimònia. Desenes de persones que no van poder entrar a l'interior del temple es van quedar a fora i van mostrar així els seus respectes a la difunta. Carme Cirera va morir dimecres víctima d'una malaltia.

Cirera va ser alcaldessa de Vilada des del 1995 fins al 2005, a més de ser durant 30 anys regidora. Cirera formava part de l'executiva del PSC al Berguedà i també era membre del Consell de la Federació XI; a més era un pilar fonamental en la vida cultural i lúdica de Vilada. Al final de la cerimònia, amics, coneguts i l'alcalde de Vilada van llegir diversos textos emotius en record de l'exalcaldessa. En la sortida del fèretre, va sonar una cançó de Maria del Mar Bonet entre forts aplaudiments.