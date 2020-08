La prohibició del bany a Merlès és efectiva però repercuteix en altres paratges

Les dades de Mossos d'Esquadra i Agents Rurals mostren que la prohibició de bany a la riera de Merlès ha estat efectiva. Segons xifres aportades pel Consell Comarcal, durant el mes de juliol els rurals van imposar a la riera un total de 168 sancions. D'aquestes, 142 van ser per no aparcar en les zones habilitades i només 14 per bany. Pel que fa als Mossos d'Esquadra, del 22 de juliol fins al 12 d'agost, van interposar 106 denúncies a la riera i només 30 d'aquestes van ser per fer fer cas omís de la prohibició.

El conseller comarcal de Medi Natural, Jesús Calderer, ha explicat a Regió7 que, «pel que fa al bany, la gent està respectant els decrets d'alcaldia que van fer els ajuntaments. On tenim més problemes és en els aparcaments, ja que costa d'entendre que s'ha d'aparcar en els llocs senyalitzats. Aquí és on tenim el gran gruix de sancions que imposa l'empresa que vam contractar de vigilància». Segons les dades facilitades pel Consell Comarcal, les sancions per banyar-se a la riera van baixar el 65% durant el mes de juliol respecte al treball previ d'avís de sancions que es va dur a terme durant el mes de juny.

Amb les dades a la mà i pocs dies abans de finalitzar l'agost, Calderer apunta que el balanç de la prohibició és positiu en tots els sentits, per evitar la propagació de la pandèmia i també per a l'ecosistema de la mateixa riera. «Aquestes restriccions han estat positives. El tema de la prohibició de bany va molt lligat a la covid-19, i de cara a altres estius encara ho hem de veure, ja que prohibir el bany a zones públiques no és fàcil i has de tenir una força major com és la d'aquest any», explica Calderer, que afegeix que «hem de trobar l'equilibri entre aquests espais tan bonics que tenim amb el fet que no poden estar tan massificats. Hem de treballar en aquesta direcció».



Els efectes

La prohibició de bany a Merlès ha provocat que els banyistes busquin altres zones on poder-se refrescar. En aquest estiu de proximitat causat per la pandèmia, altres indrets engorjats del Berguedà com poden ser Pedret, el pantà de la Baells i els Empedrats han viscut una pressió humana sense precedents. «Prohibir el bany a Merlès ha fet que la pressió se n'anés a altres llocs. És evident que ha aflorat aquesta problemàtica que altres anys s'insinuava però que aquest any ha esclatat. L'objectiu del Consell Comarcal és agafar tots aquests punts problemàtics i asseure'ns amb els alcaldes per fer una estratègia conjunta. Si només actuem en un punt i fem que la gent s'acumuli en un altre, no ens estem fent cap favor», confirma Calderer.

El que s'ha fet a Merlès, però, pot ser un banc de proves de cara als propers estius, on reduir la massificació en els indrets naturals passarà a ser un objectiu prioritari per a les institucions. «Tenim feina i tenim un any per treballar-la. Aquests sis anys que fa que treballem a Merlès ens han de servir moltíssim i hem de començar a treballar en aquests punts calents com Empedrats, Pedret, el pantà i també hi afegiria el Pedraforca. I sortint de la temporada d'estiu, també ens hem de plantejar els Rasos de Peguera a l'hivern. Ho estem treballant i ho hem de fer. Hem d'aconseguir que la gestió de les persones sigui coherent i reglada perquè puguem gaudir de la natura però sense massificar-la», diu el conseller Calderer.



S'acaba el 31 d'agost

La prohibició de bany a la riera Merlès i el contracte de l'empresa que vigila que es compleixi finalitza el dia 31 d'agost. A partir d'aquell moment, s'haurà de veure quin comportament tenen els banyistes per saber si s'ha d'allargar la prohibició. «Quan ja entres al setembre, la gent canvia una mica el xip i penso que ja no hi ha d'haver aglomeracions. Si veiem que això se'ns desmarxa, haurem d'actuar ràpidament i els alcaldes implicats hauran d'ampliar els decrets», acaba Calderer.