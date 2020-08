En marxa les obres per instal·lar gespa natural al camp de futbol de Casserres

L'Ajuntament de Casserres ja té en marxa les obres per instal·lar gespa natural al camp de futbol municipal. Tot i la incertesa que regna en el futur de les competicions amateurs per culpa de la pandèmia, les màquines treballen per substituir el marró de la sorra pel verd que trepitjaran els jugadors blanc-i-blaus la propera temporada. Les obres per a la instal·lació de la nova superfície tenen un cost de 103.455 euros i estan subvencionades en el 90% pel pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC).

En el procés d'adjudicació, el consistori casserrenc va licitar les obres a l'empresa olotina Royalverd. Eduard Subirana, primer tinent d'alcalde de Casserres, ha explicat a Regió7 que «es van presentar tres empreses i una d'elles, Royalverd, que porta la gespa de l'Atlètic de Madrid i que treballa amb camps de gespa natural d'equips professionals, va gua-nyar amb la millor oferta».

L'objectiu inicial de la implantació de la gespa natural per part de l'Ajuntament i del Casserres CF era potenciar l'esport al municipi i recuperar el futbol base. La pandèmia però ha truncat els plans i el poble s'haurà d'esperar per tornar a tenir equips de base. «Aquest any no es podrà recuperar el futbol base. Aquesta obra estava prevista fer-la durant la primavera i aprofitar la crescuda de l'herba durant l'estiu, però amb tota la parada de tràmits administratius per la pandèmia no es va poder licitar a temps», explica Subirana. Aquest retard de diversos mesos en ple confinament ha fet que el club no s'hagi pogut moure i ha endarrerit la proposta fins a la temporada 21-22. Subirana explica que enguany «es podrà començar a jugar al camp avançada la temporada, si tot va bé el mes de novembre. Per a l'equip del Casserres això tampoc no serà bo, però s'ha vist clar que aquest no era l'any per començar els equips infantils. Esperem que l'any que ve es pugui fer».

Les obres d'instal·lació a la gespa estan avançades i ja s'hi han fet diferents actuacions. «El primer pas va ser treure la terra i fer la instal·lació del reg, que està formada per una vintena d'aspersors col·locats al camp i un dipòsit de 30 metres cúbics que es va soter-rar. El que ara s'està fent és l'aportació de terra nova per elevar una mica el terreny i també realitzar la sembra. S'ha de fer la instal·lació de les porteries i a partir d'aquí la sembra tarda uns dos o tres mesos per estar en condicions per jugar-hi», destaca el primer tinent d'alcalde.

Preguntat per la decisió d'instal·lar gespa natural en comptes d'artificial, com a la majoria de camps de la comarca, Subirana destaca que es va prendre la decisió per una qüestió de sostenibilitat econòmica. «Per posar gespa artificial estàvem parlant d'uns 350.000 euros i ens donaven una garantia de durada de 10 anys. La natural era una opció més sostenible, ja que si les coses no anessin bé, la inversió no haurà estat tan important per a un poble petit».

Al Berguedà, l'únic camp de gespa natural que hi ha ara és el del Sant Salvador, a Cercs. La resta tots són de gespa artificial o bé de terra. Amb el canvi de superfície de Casserres només restaran amb terra els clubs de Vilada, Montmajor i Olvan.