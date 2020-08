La Plataforma convoca una mobilització perquè es faci efectiva la moratòria contra noves incineradores

La Plataforma Anti-Incineradora de Cercs (PAIC) exigeix al govern català que faci "efectiva" la moratòria contra nous projectes d'incineració de residus urbans i industrials, aprovada el passat mes de març al Parlament. Per aquest motiu, el col·lectiu ha convocat una mobilització, pel proper 13 de setembre, a les portes de la central amb l'objectiu de "pressionar" a les forces polítiques de l'hemicicle. Cal recordar que la moratòria, presentada per la CUP, va tenir el suport de Comuns, ERC i Junts per Catalunya. La protesta arriba després que l'executiu català hagi tombat el projecte de construcció d'una planta incineradora de residus industrials al municipi berguedà per "incompatibilitats urbanístiques".