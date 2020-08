L'Agència promou formació sociosanitària per captar nous professionals al Berguedà

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha programat diverses formacions per capacitar a les persones que volen dedicar-se a l'àmbit de l'atenció sociosanitària en el marc de l'emergència sanitària provocada per la covid-19. D'aquesta manera s' incrementarà el nombre de persones amb la capacitat i la titulació necessàries per incorporar-se en residències del territori.

Aquest dilluns 24 d'agost s'ha iniciat el Certificat de Professionalitat de Atenció sociosanitària de persones dependents en institucions socials, i entre els mesos de setembre i octubre es realitzarà un cicle de 7 seminaris d'acompanyament a les persones.

Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha afirmat que "hem de seguir apostant per la formació i fer-ho en aquelles en què al territori hi ha una gran necessitat, és per això i fruit de la pandèmia de la covid-19 que la comarca necessita una injecció de personal en el sector sociosanitaris, i per prevenir millor tot plegat és necessària la formació. Aquest no deixa de ser un camp on al Berguedà necessita personal constantment. Desitjo i faig una crida a totes aquelles persones que els hi pugui interessar i també aquelles que es troben en una situació d'atur que apostin ara més que mai sumar-se a aquest sector."

El Certificat de Professionalitat té una durada de 470 hores i compta amb pràctiques professionals no laborals, per tal que els alumnes adquireixin també una formació pràctica. El cicle de seminaris dedicats a l'acompanyament a les persones, que s'implementa per primera vegada en els propers mesos, sorgeix de la necessitat d'incrementar el capital competencial dels professionals del sector sanitari, després del primer període de xoc i contenció de l'emergència de la covid-19.

Aquest cicle formatiu donarà eines als participants per poder fer front, en millors condicions, a possibles rebrots de coronavirus o a situacions similars que es puguin donar en un futur. Aquest conjunt de formacions ó s'emmarca dins del programa innovadors experimentals gestionat per l'ADBerguedà.

Aquest cicle de seminaris, que es realitzaran de manera gratuïta i online, seran impartits per experts amb una àmplia trajectòria professional i amb una àmplia experiència assistencial; i s'oferiran a tots els professionals del sector sociosanitari del Berguedà així com als usuaris de la borsa sanitària, oberta el passat 27 de març.

Cada un dels seminaris tindrà una durada de 4 hores i es realitzaran en grups de màxim 30 persones. Els eixos de treball de cada un dels seminaris són: