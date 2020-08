La suma d'esforços assegura el futur de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics

L'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà ha deixat enrere la greu crisi econòmica que va posar en dubte el seu futur. Tot i que l'entitat no està del tot sanejada, la continuïtat del projecte de suport a les persones amb diversitat funcional del Berguedà està garantida. En una roda de premsa de balanç celebrada aquest dilluns, la presidenta i la gerent de l'associació van assegurar que el suport econòmic del Berguedà ha estat clau per revertir la situació. Les ajudes dels ajuntaments i del Consell Comarcal, a més de les d'empreses i particulars, s'han sumat a la reorganització interna de l'associació per aconseguir uns resultats que ara per ara asseguren el futur d'una entitat que atén més de 400 persones de la comarca.

La presidenta de l'associació, Cecília Camprubí, va explicar que «el futur era molt incert. S'havien de reorganitzar moltes coses i sobretot el que feia falta era finançament. Es va demanar la implicació del territori i la veritat és que va haver-hi molt bona resposta». El Consell Comarcal i 29 dels 31 ajuntaments berguedans van firmar un conveni per aportar més de 200.000 euros a l'entitat. Dins d'aquests diners, hi ha una part que l'ens comarcal dedica a pagar la nova gerència de l'associació. Josep Lara, president del Consell Comarcal, va assegurar que «un any després podem dir que ens sentim molt orgullosos. És una entitat que s'ho mereix perquè dona un servei vital». Amb totes les ajudes, l'associació va aconseguir uns beneficis de 177.293,17 euros l'any 2019, mentre que el 2018 les pèrdues havien estat de 338.854,84. Ester Comellas, gerent de l'APDPB, va exposar que «aquests diners s'han destinat íntegrament a pagar deute amb els treballadors i el sou de gerent. La situació actual és molt millor, però tot i així encara ens queda un llarg recorregut, ja que encara tenim un deute pendent de refinançar».

Un any després, l'associació ha aconseguit reestructurar l'entitat, professionalitzar la gestió, tenir tots els comptes clars i ajustar despeses. La suma d'accions ha fet que no s'hagi hagut d'acomiadar cap dels 140 treballadors. «Sembla que ens n'estem sortint. Però no ens quedem en això. No és només arribar a sanejar l'entitat i quedar-nos aquí, volem ampliar i donar més serveis. S'ha de lluitar per un futur que no és claríssim, però pensem que si seguim amb aquesta tònica, podem tenir-lo», va acabar la presidenta.