Els capitans de Queralt convoquen una jornada per netejar l'entorn del santuari

Preocupats per l'estat actual de l'entorn del santuari de Queralt, els capitans de la gala 2020 han organitzat una jornada de recollida de deixalles que, si la situació generada per la covid-19, ho permet, es portarà a terme el diumenge 30 d'agost de 8 del matí a 1 del migdia. L'objectiu serà fer neteja i eliminar la brutícia que s'ha acumulat als voltants del santuari. La capitania ha creat un compte d'Instagram anomenat Missió Berguedana i hi han publicat imatges recents amb camins, escales i bancs completament coberts de vegetació, a més de llaunes i bosses a terra.

La capitania ha explicat a Regió7 que «Queralt és freqüentat per molta gent i no tothom és cívic del tot. Hi ha gent que deixa brutícia i el que vam proposar com a novetat de la gala d'enguany és una recollida de tota la brossa que hi pugui haver». La idea de fer la jornada per deixar Queralt impecable de cara a la celebració de la gala va sortir de mossèn Ramon Barniol, que no se sent còmode amb aquesta situació. «Mossèn Ramon estava disgustat perquè molta gent hi deixa brossa. Ell no la pot recollir, el guardià de Queralt, per molt que faci, no ho pot fer tot i l'Ajuntament evidentment no pot pujar cada dia a netejar», diuen des de la capitania.

L'Ajuntament de Berga ha confirmat a aquest diari que té planejada una acció de manteniment a Queralt abans de la celebració de la gala, que tindrà lloc el 8 de setembre. El consistori fa actuacions periòdiques de neteja al santuari, però el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, confirma que enguany la falta de personal i l'augment de visitants hi han influït. «Abans de la gala de Queralt una brigada de manteniment de jardineria sempre hi passa a netejar. No només abans de la gala, en altres moments de l'any també, però sí que es veritat que darrerament, com en altres sectors de la ciutat, no hem tingut el nombre suficient de jardiners a la brigada i també s'ha notat en alguns sectors que hi ha hagut més herba de la que ens agradaria».

L'augment del turisme de proximitat aquest estiu marcat per la pandèmia també ha afectat en l'estat de l'entorn del santuari. El regidor opina que «aquesta neteja que faran es refereix més a sectors que no són a tocar del santuari sinó al voltant dels accessos, dels camins... Això és proporcional a la presència de gent d'aquests últims mesos. Des del desconfinament hem vist aquesta allau de gent a la muntanya que sempre deixa una mica de rastre». Des de la capitania també confirmen que la presència de gent a Queralt ha estat superior a l'habitual. «El turisme s'ha quedat més per aquí i hi puja molta gent. Pot ser que sigui un dels motius. És un entorn preciós i per això dedicarem aquest matí a recollir llaunes i brossa», apunten.

Per participar en la jornada de recollida de deixalles de Queralt d'aquest diumenge qui ho desitgi s'hi pot apuntar, cal omplir un formulari que es pot trobar a Instagram @missió_berguedana. Els capitans s'han posat en contacte amb els Mossos per saber si amb les noves mesures contra la covid-19 la jornada pot tirar endavant i dimarts encara no hi havia resposta definitiva. Tot i això, per complir les normes de seguretat la capitania vol tenir controlat el nombre de persones que hi participaran per dividir els grups de neteja i evitar aglomeracions. A més, l'ús de la mascareta serà obligatori per participar-hi.