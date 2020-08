Les gangues a l'exterior de Berga Comercial canvien de data per la previsió de pluja

La previsió de pluges per aquest cap de setmana ha obligat a replantejar el format de les gangues de Berga Comercial i finalment se'n realitzaran dues, unes a l'interior i les altres a l'exterior. L'entitat berguedana tenia previst celebrar una nova edició de les gangues per donar per finalitzada la temporada de rebaixes d'estiu els dies 28 i 29 d'agost. El mal temps que es preveu ha fet que l'entitat hagi decidit mantenir les gangues els mateixos dos dies però a l'interior dels establiments. Per compensar botiguers i compradors respectant l'essència de l'activitat, Berga Comercial ha optat per realitzar les segones gangues els dies 4 i 5 de setembre, aquest cop sí, amb les parades a l'exterior.

Xavier Orcajo, president de Berga Comercial, ha explicat a Regió7 que la decisió de doblar l'aposta s'ha pres pensant en els comerciants, ja que l'estoc que tenen després del confinament és molt gran i no es podien permetre perdre aquesta jornada de vendes. «Molts comerços de Berga tenen molt estoc, producte rebaixat que durant el confinament no van poder vendre. Les d'aquest any son unes gangues amb moltes ofertes. I s'havien de fer ja que és una necessitat que teníem els comerciants. Ho hem de treure al carrer i hi hauran moltes coses, més oportunitats que mai», afirma Orcajo.

La previsió de pluja va fer plantejar la suspensió definitiva de les gangues, però la situació de dificultat que han passat els comerciants per culpa de la pandèmia ha estat clau per prendre la decisió de traslladar-les. «Si hagués estat un altre any possiblement ho haguéssim anul·lat, però sent l'any que som, amb molt producte d'oportunitat i moltes rebaixes, hem decidit fer-ho un altre cap de setmana».

Berga Comercial ha recordat als seus associats que al celebrar-se les gangues a l'interior aquest cap de setmana s'han de seguir al peu de la lletra les mesures de seguretat contra la covid-19. «Normalment quan vas de gangues revises i regires una miqueta. Recomanem que la gent sobretot utilitzi gels hidroalcohòlics i segueixi els consells dels venedors», diu el president de l'entitat.