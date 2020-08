Berga millorarà el pont de la Fàbrega després de l'esfondrament del juliol

L'Ajuntament de Berga té previst realitzar una actuació de millora al pont de la Fàbrega a final d'aquest any o començament del 2021. Un extrem del pont que permet arribar al veïnat de la serra de Noet es va esfondrar el 13 de juliol passat després d'un fort aiguat i des de llavors ha estat tallat al trànsit. Des de feia dècades, l'estat del pont havia estat motiu de conflicte entre els veïns de la zona i l'Ajuntament. La millora definitiva consistirà en un eixamplament del pont d'aproximadament mig metre per banda, de manera que permetrà el pas de vehicles més grans, i també la instal·lació de baranes a banda i banda.

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Aleix Serra, ha confirmat a Regió7 que el consistori ja ha iniciat els passos per a la millora definitiva del pont. «S'hi ha estat treballant les últimes setmanes, però malauradament la solució no pot ser tan ràpida com va ser la de l'esllavissada de la carretera que porta dels Pedregals cap a Queralt. En els últims anys hem tingut reivindicacions dels veïns i l'objectiu no seria restablir el pont que ja hi havia sinó millorar-lo. Quan estem parlant d'una millora això ja requereix un projecte, i no es pot fer amb la mateixa celeritat que amb un procediment d'emergència», explica el regidor.

Tot i que el període de temps amb el camí tallat serà més elevat, aproximadament mig any, la millora definitiva del pont de la Fàbrega per fi arribarà. «Lamentem haver de tenir el trànsit tallat aquest temps perquè sabem que és una molèstia per al veïnat, però almenys hi ha la part bona que quan s'hagi pogut fer l'actuació tindrem una situació millor que l'anterior. Estem intentant que el temps que hagin de seguir fent servir camins alternatius sigui el mínim possible», diu Serra.

Actualment, amb el pont tallat, les desenes de veïns de la zona de la serra de Noet tenen tres opcions per dirigir-se a Berga o Avià. Lluís Sellart, un veí de la zona, explica que «les cases més afectades són les que tenen més tirada a Berga. L'Ajuntament ens va arreglar amb una màquina un trosset de camí de terra per empalmar al camí ral de la Creu de la Pinya. També ens vam moure per organitzar la sortida per la banda d'Avià i l'Ajuntament va arreglar també un tros del camí que surt al Molí del Castell. L'altra opció segueix el camí ral fins al trencant de Graugés».

Els veïns hauran de continuar utilitzant aquestes opcions fins almenys a començament del 2021. Per poder procedir a les obres s'han de fer estudis geotècnics i redactar el projecte amb una enginyeria especialitzada. Aleix Serra diu que «a la tardor hi hauria d'haver el projecte fet. Després, amb els tràmits d'exposició pública per poder fer l'aprovació definitiva ens n'aniríem, si tot va bé, a final d'any per tenir-ho tot a punt per buscar la contractació i poder executar les obres».