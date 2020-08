L'augment del turisme de muntanya aquest estiu desborda les previsions al Cadí-Moixeró

Mentre que el nombre d'avions que s'enlairen a l'aeroport del Prat és mínim, el nombre de muntanyencs al parc natural del Cadí-Moixeró s'ha disparat fins a xifres insòlites. «Ha desbordat totes les previsions», afirma el director del parc, Jordi Garcia Petit, i és que s'ha registrat un increment de visitants molt important a les rutes i els llocs més coneguts d'aquest entorn de l'alt Berguedà i la Cerdanya. Les dades del mes de juliol indiquen que hi ha itineraris i zones per on passen rius on l'increment és superior al 100%, i la sensació del responsable del parc és que a l'agost, tot i que encara no hi ha xifres, encara hi han anat més muntanyencs. Una xifra que, malgrat els recels per l'impacte de la massificació a l'espai natural, Garcia Petit i els responsables de refugis de l'alt Berguedà valoren positivament.

Segons dades dels comptadors del parc, al Pedraforca hi van pujar el juliol 440 muntanyencs, exactament el doble que en el mateix període de l'any passat. Però hi ha espais molt més concorreguts. «La gent prefereix les zones de riu i les més emblemàtiques, i en aquests indrets el creixement ha estat molt important», afegeix. En aquest sentit, a les fonts de l'Adou, del riu Bastareny, a uns sis quilòmetres de Bagà, hi van passar el juliol 6.600 persones, mentre que la xifra de fa un any era de 2.900. Les rutes menys dificultoses i que es poden fer en família també són molt concorregudes aquest estiu, i el mes de juliol 2.400 excursionistes van fer l'itinerari de la Llúdriga, que surt de Martinet de Cerdanya i segueix un tram del riu Segre, mentre que l'any passat n'hi van passar, en el mateix període, 1.000. Per la ruta del Trencapinyes, molt a prop del coll de Pal i que passa pel mirador dels Orris, hi van passar el mes passat 1.800 persones (un 50% més que el 2019), i pel camí del coll del Verdet, a l'entorn del Pedraforca i que ressegueix un itinerari que passa per Saldes i Gósol, 5.000 excursionistes (el 66% més).

Algunes veus han alertat aquest estiu que els pàrquings habilitats al parc natural i l'entorn no donen l'abast pel creixement tan important de visitants i, fins i tot, el president de l'Agència del Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, ha avisat que «no es disposa a la comarca d'eines de gestió de turisme», i que si les xifres es repeteixen «s'hauran de buscar». El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà també ha demanat solucions a una massificació preocupant. Han posat el focus als Empedrats, un espai natural protegit que aquest any ha vist créixer de forma espectacular el nombre de visitants, i la poca capacitat de la zona d'aparcament que hi ha a prop, tenint en compte la quantitat de cotxes que hi estan arribant aquest estiu.

El responsable del parc Cadí-Moixeró afirma que amb els ajuntaments s'impulsen projectes per condicionar l'entorn tot tenint en compte el creixement constant, que ja va experimentant any rere any, el parc. Està clar, però, que l'increment d'aquest estiu és del tot inusual. «Si hi ha molta més gent, hi ha més incivisme. Però no es tracta d'una problemàtica generalitzada i són una minoria els que no respecten l'entorn», assegura el director del parc. Per actes incívics es refereix sobretot a visitants que estacionen el vehicle en camins i accessos, i molesten. «També hi ha hagut gent que ha dit que ha vist una bossa d'escombraries llençada, i està clar que això no pot ser. Però per una que en trobis no pots dir que l'entorn és brut», afegeix.



Turistes amb autocaravanes

Els turistes que aquest any han agafat l'autocaravana i han visitat els entorns del parc natural també han augmentat de forma notòria. «La presència de furgonetes i autocaravanes és bastant superior. Es pot aparcar l'autocaravana en espais on els vehicles poden estacionar, sempre que no s'hi posin elements a l'exterior que evidenciïn que s'hi està acampant», explica Garcia Petit. Per acampar, cal autorització del propietari del terreny, i als espais protegits cal l'autorització de l'òrgan rector.

El responsable del parc afirma que s'han vist autocaravanes a llocs on no podien estar aparcades, però també destaca que la majoria ho feien en espais habilitats i que, de fet, s'estan preparant espais per a aquest perfil de turista. «A Martinet ja van condicionar un espai per a autocaravanes l'any passat i aquest any se n'ha habilitat un a l'antic càmping de Castellar de n'Hug», afirma.

Els refugis de l'entorn i empreses turístiques afirmen que al Berguedà hi ha més turistes poc habituats a la muntanya impulsats sobretot per les dificultats, aquest estiu, de fer vacances en un altre país. El turisme de proximitat ha estat la vàlvula d'escapament dels qui volien desconnectar. La directora de l'empresa Pedratour, Marinel·la Mosquera, que s'encarrega de programar activitats a la ruta Cavalls de Vent, entre altres entorns, afirma que han rebut moltes trucades de clients que van poc a la muntanya i han hagut de coordinar i aconsellar activitats per a aquest perfil de visitant.

En aquest establiment han rebut el 20% més de trucades que l'any passat, però han atès una quantitat similar de clients perquè no han pogut absorbir la demanda, ja que les empreses que fan activitats a la comarca o els llocs on poden pernoctar els turistes no tenen capacitat per atendre'n més.