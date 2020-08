Nova defunció per covid a l'hospital de Berga

L'Hospital Sant Bernabé de Berga ha registrat una nova defunció per covid-19 la darrera setmana, segons han informat fonts del centre sanitari. És la segona mort en les dues últimes setmanes, després de dos mesos sense víctimes per coronavirus, tal com ja va avançar aquest diari. Amb aquesta defunció, la xifra total de morts a l'hospital comarcal del Berguedà des de l'esclat de la pandèmia el mes de març se situa en 47.

L'hospital ha informat que a data d'avui no hi ha cap pacient ingressat amb diagnòstic de covid-19. Segons les mateixes fonts, en el comunicat emès la setmana passada pel centre berguedà no es va comptabilitzar un pacient amb covid-19 que sí que estava ingressat al centre, per un error en la generació de les dades.