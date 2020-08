El xalet del Catllaràs d'Antoni Gaudí recupera la seva esplendor original

La rehabilitació del xalet del Catllaràs ja és una realitat. L'exterior de l'obra que Antoni Gaudí va construir el 1902 per albergar els enginyers que treballaven a les mines de carbó ha recuperat la seva esplendor original i la Pobla de Lillet busca ara concretar el nou ús que se li donarà amb l'objectiu principal de dinamitzar la serra. L'alcalde, Enric Pla, ha dit a Regió7 que «l'obra està acabada i és impressionant, estèticament ha complert les expectatives que buscàvem de recuperar la imatge original de l'edifici. És impactant, de cop i volta, enmig de la natura, amb l'entorn tan espectacular del Catllaràs, et trobes un edifici d'aquesta magnitud».

Per aconseguir tornar aquesta joia patrimonial berguedana al seu aspecte original s'han realitzat actuacions a les façanes, la impermeabilització i aïllament de la coberta, la rehabilitació de les mansardes i l'adequació exterior. També s'han millorat els aspectes d'eficiència. Les obres han tingut un cost de 567.000 euros i han estat finançades al 50% a través de fons europeus FEDER, i la resta l'han aportat Turisme de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de la Pobla no havia anunciat la finalització de les obres per l'esclat de la pandèmia i el futur encara poc concret de la instal·lació. El batlle exposa que «ens va enganxar l'hivern i la covid. Havíem pensat que a la primavera, quan ho tinguéssim tot lligat, faríem la presentació oficial i l'anunci de l'obra acabada». Tot i que la vista des de l'exterior és impecable, els treballs perquè l'immoble pugui tornar a l'activitat encara no han finalitzat. «S'ha acabat el que era l'obra d'aquesta subvenció, tot l'exterior, però encara falten els interiors i la il·luminació».

La Pobla de Lillet té la intenció que el xalet del Catllaràs dinamitzi l'entorn de la serra i també del poble. Per aquest motiu, es va buscar una entitat per explotar el refugi. Amb l'esclat de la pandèmia, les negociacions ja avançades amb una entitat es van truncar i actualment el consistori segueix buscant solucions amb un doble objectiu. «Ha estat una llàstima perquè era el que buscàvem, dinamitzar la serra del Catllaràs i tenir-lo guardat tot l'any de vàndals i ocupacions». El futur del xalet passa per donar-hi un servei lligat a l'entorn natural, esportiu i cultural. «En aquests tres vessants és on tenim l'interès el consistori i no deixarem de treballar-hi. Són moments que fan por però esperem que la cosa canviï per donar un impuls turístic que ajudarà a la riquesa del poble», assenyala Pla.