Berga no recollia tanta aigua en un xàfec des de les inundacions del novembre del 82

L'aigua de divendres a la nit i la dissabte a la matinada ha deixat registres de pluga històrics a Berga. A la ciutat no hi plovia tant des dels 7 i 8 de novembre del 1982, una precipació que aleshores va generar greus danys en indústries tèxtils i mineres tant del Berguedà com del Bages. En aquesta ocasió els danys han estat menors. Molts baixos inundats, alguns per ocupació de material a les boques dels desaigües, com a Casserres, un cavall que s'ha endut una torentada a Puig-reig i molts camins que han quedat afectats per esllavissades i caigudes d'arbres. En l'afectació a les persones, la intervenció més significativa va ser el rescat de dues persones que estaven en una furgoneta a la zona de la depuradora d'Avinyó.

El regidor Aleix Serra, meteoròleg de professió, ha recordat que el 7 de novembre del 1982 es van recollir 153,9 l/m2 en els diversos dies de l'episodi de pluja. Ahir se'n van recollir, en menys temps, 140,2 l/m2 fins al migdia. Aquelles pluges van suposar importants inundacions en indústries tèxtils i mineres, a la zona del Berguedà i també aigües avall, cap a Sallent i Castellbell i el Vilar, per exemple. El registre d'ara és de la zona d'Estaselles, a Berga. Seria el segon major registre de pluja des que hi ha dades.

La pluja va provocar danys, però cap que es pugui considerar molt greu. Hi va haver una seixantena de trucades al 112 de la Generalitat des de la comarca. Als pavellons de la zona esportiva de Berga hi va haver degoters, un problema que no s'acaba de resoldre i que es reprodueix cada cop que hi ha pluges intenses. I allà on va ser més significativa l'afectació és a la zona periurbana, al nuclis disseminats. A Mas d'en Bosch, Serra de Nuet, a la zona del Menfis, hi va haver esllavissades i camins tallats a primera hora. Veïns i treballadors municipals es van encarregar de netejar-ho.

Dins de la ciutat hi ha hagut petites inundacions. El desaiguat de la ciutat, però, ha funcionat bé, segons ha explicat el mateix Serra, que ha destacat que la pluja ha estat molt important per la quantitat, però que ha arribat per episodis, fet que ha facilitat el desguàs de carrers. I també ha aguantat bé el mur nou de la carretera Queralt. A la zona del Berguedà, entre Bombers i Mossos han fet una seixantena de sortides.

El pantà de la Baells va començar a deixar anar aigua la tarda del divendres, ja preveient la pluja. Però ahir tenia una arribada d'aigua de 30 m3/s i una sortida de 12,5 m3/s. Tot i que per avui encara es preveuen precipitacions relativament importants, en principi no haurien de ser de la magnitud d'aquesta darrera.

La pluja va caure amb molta força a diferents punts, com per exemple la zona de Berga, Casserres (més de 140 l/m) i Gironella, o a la part nord de la comarca, Bagà (també amb registres de més de 100 litres), la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug, entre d'altres indrets. Però va ser molt localitzada i, en el seu conjunt, no va arribar a tenir els efectes de la tempesta del Glòria. Amb tot, a cal Bassacs, en alguns baixos hi havia 50 cm d'aigua.

L'ACA i Protecció Civil de la Generalitat, que ja havien advertit del perill de desbordament de rius i rieres, van iniciar el dia amb molta preocupació, però a mesura que van anar passant les hores del matí es va veure que la pluja o bé parava o tenia una intensitat molt inferior a la de la nit.

Sí que hi va haver crides a la precaució a la zona del Llobregat, a Gironella, a les colònies del sud del Berguedà, a Balsareny i Sallent (aquí el riu Llobregat va sortir de mare en alguns punt i va causa problemes a la zona de les obres d'ampliació del pont de Cabrianes, per exemple), i es va estar molt alerta del que passava aigües avall de Sant Vicenç i Castellbell i el Vilar.