Capitans de Queralt i voluntaris netegen l'entorn per una celebració de gala

Posar-se a pencar un diumenge a les 8 del matí no és apte per a tothom. Encara menys si es fa de manera altruista, en un fred matí de boira. És el que ahir van fer una colla de voluntaris liderats pels capitans de la Gala de Queralt 2020, que van celebrar una jornada de recollida de deixalles, brutícia, pedres, troncs, fulles i demès vegetació al voltant del Santuari de Santa Maria de Queralt, per a que faci goig de cara a la celebració d'enguany.

Al llarg del matí hi van participar uns 50 voluntaris, que es van organitzar per netejar a diferents de les zones: les escales que van de l'aparcament al santuari, la plaça central, el camí que volta per darrere i les escales que pugen fins a la cova. A primera hora els grupets eren reduïts, però després de l'esmorzar van aconseguir ser una bona colla. A més dels voluntaris, també van donar un cop de mà el guardià de Queralt, Albert Pujol, amb un bufador, i els voluntaris de l'ADF, desbrossant. "Tothom que venia de fora se n'alegrava i deia que estava molt bé que féssim neteja, i molts ens preguntaven per la Gala", expliquen els guardians de Queralt, assegurant que els voluntaris, a més de fer feina, s'ho van passar molt bé.

Durant la jornada es van respectar les mesures contra el coronavirus. Els guardians tenien el permís de l'Ajuntament per fer l'activitat, i els Mossos els van assegurar "que no hi hauria cap problema" si es mantenien les mesures de mascaretes, gels i distància.

La tempesta de divendres va fer que l'entorn estigués encara més complicat. L'aigua va fer baixar brossa i algunes roques, sobretot al camí de darrere el santuari. Especialment dificultosa era la zona de la Font del Bou, fins a la capella de Sant Joan, on hi havia moltes pedres que s'havien desprès a causa de la pluja i el vent. "Al principi ens ha semblat que trobàvem poques llaunes i ampolles, però al final hem omplert unes quantes bosses", expliquen els capitans.

A una setmana per la Gala de Queralt, la feina no està acabada. Des de l'Ajuntament els han assegurat que pujaran alguns efectius del Taller Coloma a acabar la feina que no han pogut completar els voluntaris, que van plegar a la 1 del migdia.

La Gala d'enguany serà ben diferent, "adaptada a les circumstàncies". L'aforament estarà limitat al 50%, i es prendran les mesures per evitar contagis, com la distància de seguretat i l'ús de mascareta. Per esponjar i que puguin seguir la missa tots aquells qui ho vulguin, es posaran unes cadires a la plaça per a poder-la escoltar. A més, en comptes de la tradicional ballada de sardanes, se'n farà una audició.