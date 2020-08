Capitans de Queralt i voluntaris netegen l'entorn abans de la celebració de la gala

A les 8 del matí, ahir, diumenge, a Berga, hi feia fred. La boira humitejava el cos. Però els voluntaris compromesos amb la neteja de Queralt no van fallar a la seva cita. Era la resposta a la crida que havien fet els capitans de la Gala de Queralt 2020 per tenir l'entorn del santuari endreçat abans dels actes del 8 de setembre. Va ser una jornada de recollida de deixalles, brutícia, troncs, fulles, i de tallar la vegetació que envaeix els espais de pas.

Al llarg del matí hi van participar uns 50 voluntaris, que es van organitzar per netejar a diferents zones: les escales que van de l'aparcament al santuari, la plaça central, el camí que volta per dar-rere i les escales que pugen fins a la cova. A primera hora, els grupets eren més reduïts, però durant el matí s'hi va sumar força més gent. A part dels voluntaris, es va sumar a la neteja el guardià de Queralt, Albert Pujol, i els voluntaris de l'ADF. «Tothom que venia de fora se n'alegrava i deia que estava molt bé que féssim neteja, i molts ens preguntaven per la gala», explicaven els guardians de Queralt. I afegien que els voluntaris, a més de fer feina, «s'ho han passat molt bé».

Durant la jornada es van respectar les mesures contra el coronavirus. Els guardians tenien el permís de l'Ajuntament per fer l'activitat, i els Mossos els van assegurar «que no hi hauria cap problema» si es mantenien les mesures de mascaretes, gels i distància.

La tempesta de divendres va fer que l'entorn estigués encara més complicat. L'aigua va fer baixar brossa i algunes roques, sobretot al camí de darrere el santuari. Especialment dificultosa era la zona de la font del Bou, fins a la capella de Sant Joan, on hi havia moltes pedres que s'havien desprès a causa de la pluja i el vent. «Al principi ens ha semblat que trobàvem poques llaunes i ampolles, però al final hem omplert unes quantes bosses», van explicar els capitans.

Quan falta una setmana per a la Gala de Queralt, la feina no està acabada. Des de l'Ajuntament els han assegurat que pujaran alguns efectius del Taller Coloma a acabar la feina que no han pogut completar els voluntaris, que van plegar a la 1 del migdia.

La gala d'enguany serà ben diferent, «adaptada a les circumstàncies». La capacitat estarà limitat al 50%, i es prendran les mesures per evitar contagis, com la distància de seguretat i l'ús de mascareta. Per esponjar i que puguin seguir la missa tots aquells que ho vulguin, es posaran unes cadires a la plaça per poder-la escoltar. A més, en comptes de la tradicional ballada de sardanes, se'n farà una audició.