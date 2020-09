Els Bombers inspeccionen plaques de la façana dels pisos de protecció oficial del cementiri vell de Berga

Els Bombers de Berga estan actuant aquesta tarda a la façana del bloc de pisos de protecció oficial del cementiri vell, entre els carrers de Mossèn Esplet i Harmonia. Es tracta d'habitatges de protecció oficial que va construir al Generalitat l'any 2007.

Fonts dels Bombers han explicat que els agents han fet una inspecció del lloc per comprovar l'estabilitat de les plaques que folren la façana d'aquest bloc. Posteriorment, han instal.lat una autoescala per comprovar d'aprop que no estiguin soltes i suposin un perill per la integritat física dels vianants. En paral·lel, agents de la Policia Local de la ciutat ha tallat el trànsit de vehicle pel carrer Harmonia des del carrer Buxadé a causa d'aquesta actuació.