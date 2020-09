La Generalitat tanca l'Arxiu Comarcal del Berguedà al públic per falta d'arxiver

El departament de Cultura de la Generalitat ha tancat al públic sine die l'Arxiu Comarcal del Berguedà, ubicat al Pavelló de Suècia de Berga. A hores d'ara, no se sap quan el tornarà a reobrir per atendre les consultes presencials dels estudiosos. La raó és que l'arxiu no té director perquè el que hi ha hagut des de l'any 1987, Xavier Pedrals, s'ha jubilat tal com ja va avançar aquest diari (vegeu Regió7 del 26 de juliol d'enguany).

La jubilació s'ha fet efectiva el 21 d'agost després de gaudir de les vacances. I l'equipament roman tancat al públic des del 24 d'agost. L'arxiu no pot atendre consultes presencials sense un director amb la titulació pertinent ni tampoc amb una sola persona per cobrir el servei com passa ara.

Segons ha pogut saber Regió7, Xavier Pedrals va comunicar la seva decisió de jubilar-se a la Generalitat l'abril passat. Posteriorment, el departament de Cultura va fer una convocatòria per trobar un relleu per ocupar el càrrec, adreçada a qualsevol director d'arxiu del departament. Aquesta fórmula hauria permès cobrir la vacant de manera ràpida. El funcionari amb plaça de propietat que s'hagués triat només hauria d'haver demanat un canvi de destí de la plaça. Aquesta convocatòria, però, va quedar deserta i no es va trobar relleu immediat per al càrrec de director de l'arxiu berguedà, segons ha pogut saber aquest diari

Aquesta situació ha fet que s'hagi d'obrir una segona convocatòria per trobar un substitut de la plaça de director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà de forma interina. Això vol dir que la persona que guanyi aquest concurs no tindrà la plaça en propietat.

Els mèrits dels aspirants a ser substituts del director de l'arxiu berguedà els han d'avaluar un tribunal d'experts, que, entre altres bàrems, tindran en compte l'experiència en un lloc de treball similar així com també els estudis relacionats amb la professió.

Ahir, Regió7 va demanar a fonts del departament de Cultura informació sobre quan i com es resoldrà el relleu en la direcció de l'Arxiu Comarcal del Berguedà per reobrir-lo al públic. La petició no va rebre resposta.

Aquest diari ha pogut confirmar que fins que no es trobi aquesta persona que treballarà a l'arxiu del Berguedà de forma interina, només s'hi poden realitzar treballs interns. També s'atenen els préstecs de les administracions com ajuntaments, jutjats i notaries que hi tenen dipositats el seus fons històrics, que han de poder consultar per a la seva tasca.

Fonts consultades per aquest diari han assegurat que la solució no serà ràpida i que la suspensió de la consulta pública es pot allargar setmanes i fins i tot mesos, fet que suposarà un escull per als estudiosos que necessitin anar-hi.

La regidora de Cultura de Berga, Roser Valverde, ha afirmat que s'han posat en contacte amb el departament de Cultura i «ens consta que s'han fet els passos pertinents. La normativa és molt clara i diu que no hi pot haver una persona sola a l'arxiu» i que el director ha de ser una persona amb la titulació pertinent. Valverde ha dit que han traslladat al Govern català la necessitat que aquesta plaça «es cobreixi al més aviat possible» per reobrir l'arxiu. I ha agraït al departament de Cultura que «ens hagi informat».

L'Arxiu Comarcal del Berguedà disposa de 3,5 quilòmetres de paper. S'hi conserven més de 70 fons, 103 arxius i 27 col·leccions. L'any 2016 va assolir el màxim nombre de visitants amb 526 i en els últims anys ha viscut un augment important de les consultes digitals. L'any 2019 n'hi va haver 1.500.