Berga sanejarà la façana dels blocs parcialment esfondrats del carrer del Carme

L'Ajuntament de Berga preveu sanejar la façana del bloc de pisos número 8 del carrer del Carme de forma imminent, segons ha explicat a Regió7, Aleix Serra, regidor d'Urbanisme.

L'objectiu és que el més aviat possible puguin tornar a les seves llars les deu persones dels pisos que hi ha a tocar, que van haver de ser desallotjades dissabte passat a causa del risc d'enfrondrament tant del bloc número 8 i 6. Es tracta de pisos deshabitats i abandonats que fa anys que pateixen una lenta però constant degradació que posa en perill els habitatges del seu entorn immediat.

Aleix Serra ha explicat que «la prioritat número ú és que la gent puguin tornar a casa seva». La desena de veïns desallotjats viuen provisionalment a casa de familiars i també n'hi ha que s'han hagut d'allotjar a l'alberg o a l'hotel Berga Park «i no és la situació que voldríem». En segon lloc, el consistori vol que els veïns puguin circular per aquest carrer que des de dissabte té l'accés restringit als vianants.

Aquesta setmana ja s'ha instal.lat una màquina elevadora davant dels blocs afectats perquè els treballadors puguin «treure la part de més perill de la façana» d'una forma controlada i treballant amb totes les garanties de seguretat.

El regidor d'Urbanisme preveu que aquest treballs puguin començar aquesta mateixa setmana per tal que el més aviat possible els veïns desallotjats puguin retornar a les seves llars.

Un cop s'hagi fet aquesta feina i els veïns hagin pogut tornar a casa seva, el consistori iniciarà el procediment legal per tal de poder enderrocar aquest immoble. Per poder actuar de forma subsidiària, el consistori ha d'iniciar un procediment per tal que l'autoritat judicial li permeti actuar en una propietat privada. I un cop tingui l'autorització judicial podrà dur a terme els treballs d'enderroc. En aquest cas l'objectiu és treure el perill d'aquest carrer ja que aquest bloc es troba en un estat de degradació molt greu i suposo un risc evident.