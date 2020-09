Pep Llamas entra al govern del Consell Comarcal del Berguedà

Un any després de la constitució del nou Consell Comarcal, el conseller de Bagà Endavant, Pep Llamas, ha entrat a formar part de la coalició de govern de l'ens berguedà que fins ara formaven els 9 consellers de Junts per Catalunya, 1 del PSC, 1 de Som Avià que el va assolir com Agrupació d'Associacions d'Electors del Berguedà. Llamas, que serà conseller de Transició econòmica i Seguretat civil, pertany al grup de Bagà Endavant. I en el ple de constitució del 19 de juliol del 2019 va votar a favor de Lara, que gràcies a això va ser president.

El president de l'ens comarcal Josep Lara i el flamant conseller de govern, Pep Llamas, han comunicat l'acord aquest migdia en una compareixença de premsa a la seu del Consell a Berga. Amb aquesta ampliació de la composició de l'executiu, el govern de l'ens comarcal deixa d'estar en minoria com fina ara amb 9 conseller els mateixos que l'oposició. L'executiu que passa a sumar 10 consellers del 18 que té aquesta administració. L'oposició la integren ERC amb 6 consellers i 3 per la CUP.

Un acord anunciat



Ha hagut de passar un any perquè s'hagi fet efectiva l'entrada de Pep Llamas al govern del Consell Comarcal que ell mateix ja preveia aleshores.

El nou conseller de govern havia expressat a Regió7, l'agost passat que de la mateixa manera que va donar suport a la coalició de govern, estava a disposició del president del Consell Comarcal del Berguedà per assumir les responsabilitats que s'escaigui sempre que tingués els coneixements per exercir-les.

L'agost passat, Pep Llamas va explicar a Regió7 que va donar suport a Junts per Catalunya i va votar a Josep Lara com a president «amb el compromís que tirarien endavant el programa que ens van explicar». Llavors ja deia que «estic a disposició del president pel que consideri», bo i matisar que les responsabilitats que hagués d'assumir havien d'estar relacionades amb els àmbits en els quals està especialitzat: en medi natural ja que és agent rural i coneix el món de les emergències en aquest entorn. «Estic en espera que el president del Consell em convoqui per parlar», va dir llavors. Llamas va assegurar que si va donar el seu suport i el vot al govern que va sortir escollit el 19 de juliol, fruit del pacte esmentat, era per formar-ne part. «No he anat al Consell Comarcal a seure en una cadira i a veure-les venir», va etzibar.

Quan el 19 de juliol del 2019 es va constituir el nou Consell, Josep Lara va ser escollit president gràcies al pacte a tres bandes que li va donar els vots del seu grup de JxCAT i també de Pep Llamas i Patrocini Canal de l'Associació i el del PSC, 10 consellers dels 19 i majoria absoluta. ERC i la CUP amb 9 consellers van quedar a l'oposició. Tanmateix, les discrepàncies al si de l'Associació van fer que Pep Llamas demanés crear el seu propi grup comarcal amb el nom de Bagà Endavant, el mateix que l'agrupació d'electors per la que es va presentar com a alcaldable el 26-M d'enguany. Anteriorment, Pep Llamas havia estat alcaldable el 2015 per CiU.