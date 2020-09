L'Arxiu Comarcal romandrà tancat al públic un mes

El departament de Cultura de la Generalitat no preveu reobrir al públic l'Arxiu Comarcal del Berguedà al públic fins d'aquí a un mes. Amb tot, estudia establir un servei de cita prèvia. Així ho han explicat fonts d'aquest departament consultades per Regió7.

Tal com va avançar aquest diari dimarts, l'Arxiu Comarcal del Berguedà, ubicat al Pavelló de Suècia de Berga, roman tancat al públic des del 24 d'agost. La raó és que l'arxiu no té director perquè el que hi ha hagut des del 1987, Xavier Pedrals, s'ha jubilat, com ja va avançar aquest diari (vegeu Regió7 del 26 de juliol d'enguany). L'arxiu no pot atendre consultes presencials sense un director amb la titulació pertinent ni tampoc si el servei disposa d'una sola persona.

Fonts del departament de Cultura han indicat que d'ençà que van saber que l'arxiver es jubilava, l'abril, van iniciar els tràmits per substituir-lo. Aquesta «és una plaça del cos de funcionaris i funcionàries de la Generalitat de Catalunya i, per tant, el procediment de substitució del director de l'arxiu es va tramitar seguint les indicacions i mesures habituals dictaminades per la Funció Pública». Amb tot, la convocatòria va quedar deserta. Això «ha comportat un allargament del procés de provisió del lloc de treball». Les fonts esmentades han informat que «actualment s'està tramitant una segona fase de selecció i preveiem que d'aquí a un mes aproximadament la plaça de director estigui coberta».

Mentrestant, l'arxiu només dona servei de préstec a administracions públiques, notaries, jutjats i registres.