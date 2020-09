La Penya Boletaire de Berga suspèn el concurs de boletaires de Puigventós

La Penya Boletaire de Berga ha suspès el concurs de boletaires de Puigventós per l'epidèmia de coronavirus. Els organitzadors han pres aquesta decisió perquè consideren que el concurs seria «un punt on es concentrarien moltes persones». Enguany tampoc hi haurà la falla al passeig de la Pau de Berga.

La Penya, però, ha decidit mantenir el concurs fotogràfic «El món del bolet», que enguany arriba a la 40a edició. El certamen, a què cada participant pot presentar un màxim de 5 imatges que tinguin a veure amb els bolets i el seu entorn, no tindrà dotació econòmica.

Les fotografies s'hauran de presentar en format JPG, amb una mida mínima pel costat llarg de 3.000 punts i una mida màxima de fitxer de 8Mb. Les imatges s'han de titular i s'han d'enviar a penyaboletaireberga@gmail.com.