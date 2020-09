El govern del Consell del Berguedà obté majoria amb l'entrada de Pep Llamas

Un any després de la constitució del nou Consell Comarcal, el conseller de Bagà Endavant, Pep Llamas, ha entrat a formar part de la coalició de govern de l'ens berguedà que fins ara formaven els 9 consellers de Junts per Catalunya, 1 del PSC i 1 de Som Avià, que el va assolir com a Agrupació d'Associacions d'Electors del Berguedà. Llamas pertany al grup de Bagà Endavant. I en el ple de constitució del 19 de juliol del 2019 va votar a favor de Lara, que gràcies al seu vot va ser president de l'ens. Llamas serà conseller de Transició econòmica i Seguretat civil, dues àrees de nova creació relacionades amb la seva feina d'agent rural.

El president de l'ens comarcal, Josep Lara i el flamant conseller de govern, Pep Llamas, van comunicar l'acord ahir en una compareixença de premsa a la seu del Consell a Berga.

Amb aquesta ampliació de l'executiu, el govern de l'ens comarcal deixa d'estar en minoria com fins ara amb 9 consellers, els mateixos que l'oposició. L'executiu passa a sumar 10 consellers dels 18 que té aquesta administració comarcal. L'oposició la integren ERC amb 6 consellers i 3 de la CUP.

«El que m'impulsa és l'ambició de treballar per la comarca, i no permetré que res generi distorsions a aquest objectiu», va dir Llamas. El nou conseller va anunciar les línies de treball de les seves noves àrees. Per exemple, en la de Transició econòmica, es proposa fer el desplegament de les noves tecnologies i aconseguir que el Berguedà es pugui beneficiar «de tots els beneficis del 5G» i esdevenir un territori intel·ligent. «El primer sector no només són trumfos i ovelles», va assegurar, i va exposar que en territoris rurals com el Berguedà cal fer polítiques que afavoreixin el reequilibri ter-ritorial. Pel que fa a l'àrea de Seguretat civil, redactarà un Pla de prevenció integral d'incendis de sisena generació. Des d'aquesta àrea es continuarà treballant per evitar la massificació d'espais naturals amb mesures restrictives com les que s'han aplicat a la riera de Merlès. Llamas va dir que «la massificació del medi natural no ens serveix de res».

Les dues noves conselleries no tenen pressupost. A partir d'ara «hem d'escoltar els 31 municipis per saber les seves necessitats» i després fer un projecte i buscar els diners per executar-los amb subvencions d'administracions públiques però també «inversions privades i d'universitats».

Per la seva banda, Josep Lara, president del Consell, va dir que «volem fer un pas més que és enfortir aquest govern amb l'entrada d'un conseller més: ell té un projecte engrescador i potent que encaixa molt bé amb l'actual realitat de la covid-19». El president comarcal va explicar que en les properes hores signarà el decret que oficialitzarà l'entrada al govern de Pep Llamas. El nou conseller no «tindrà dedicació retribuïda, més enllà de la participació i l'assistència als òrgans competents», va detallar Lara.