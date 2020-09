Comencen l'enderroc manual de dos blocs de pisos en ruïna del barri vell de Berga

Els operaris contractats per l'Ajuntament de Berga han començat aquest divendres els treballs d'enderroc manual i controlat i sanejament de les parts més perilloses dels blocs número 8 i 6 del carrer del Carme de Berga. Aquests dos blocs es troben en estat de ruïna i dissabte passat van patir una ensulsiada parcial després d'anys d'abandonament. L'ensorrament va obligar a desallotjar una desena de veïns de pisos adjacents per evitar els riscos.

Els treballs continuaran també demà dissabte amb l'objectiu que els veïns desallotjats puguin tornar a casa seva el més aviat possible.

Els operaris treballen des d'un elevador i van tirant a terra el que queda del bloc número 8 i també el que veuen que és inestable del 6. La part mitgera que els dos immobles comparteixen ha cedit gairebé totalment i les edificacions són molt inestables. Per això l'enderroc s'està fet de forma manual i des de la part superior de l'edifici perquè el material que es sanejant del bloc 8 caigui a dins de l'edifici que és un cub buit per dins.

Com que la paret mitgera també ha cedit els operaris també retiren les parts que es desprenen. La degradació de l'edifici es tant gran que abans de començar l'enderroc d'avui del bloc 8, els operaris han hagut d'apuntalar tots els pisos del bloc 6, el del costat per evitar que caigués de cop segons han explicat a Regió7 fonts de Clau 21, l'empresa que fa les obres.

L'enderroc es farà fins al primer pis, el que es considera necessari perquè no quedin parts inestables que suposin un risc per la integritat de les persones. Posteriorment, l'Ajuntament de Berga iniciarà la tramitació per fer l'enderroc total dels dos blocs. Necessita una autorització judicial. Tota la tramitació es pot allargar un any i mig.